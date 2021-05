Frescos, graciosos y sin vicios: conductores “queribles” que le dan aire a la tevé de siempre

Con aires patoteriles y de estirpe mafiosa, algunos; con la habilidad de meter el dedo en la llaga y hacer explotar los escándalos, otros; el estilo de veteranos conductores como los que han repetido durante años figuras de la talla de Jorge Rial y Marcelo Tinelli parecen estar quedándose atrás. El rating es la prueba.

Desde hace años, las producciones que los han tenido al frente, no sólo a ellos sino a otros animadores que han apelado al formato de panel entre gritos y acusaciones internas, han dejado de ser interesantes para la audiencia que, de a poco, fue empezando a darles la espalda.

Pero por estos días, un nuevo fenómeno se está dando en la televisión de aire con conductores que no sólo llegaron para renovar un estilo demodé sino que, además, han logrado llevar nuevos públicos a las señales, sobre todo a jóvenes que, por primera vez en mucho tiempo, vuelven a tener algo que mirar en la tevé tradicional.

DARÍO BARASSI

Darío Barassi es un gran ejemplo. El abogado sanjuanino, al que conocimos por su histrionismo interpretativo en ficciones como “Educando a Nina” (Telefé) o “Quiero vivir a tu lado” (El Trece), conduce desde agosto de 2020 “100 argentinos dicen” (El Trece, 14.30), un programa de entretenimiento en el que dos familias se enfrentan tratando de adivinar los resultados de las encuestas hechas a la audiencia a nivel nacional.

Con un estilo descontracturado y lleno de humor, Barassi logró consolidarse con el paso del tiempo en su horario, llevando adelante un espacio de disfrute para el espectador cuyos resultados saltan enseguida a las redes sociales donde el también humorista no suma sino halagos.

El jueves, por caso, Barassi protagonizó una escena de comedia que no sólo se viralizó sino que, además, le regaló su marca de rating más alta en la historia del ciclo con 8.3 puntos, y un pico de 9.5 (marcas pocas veces vista para ese horario), con los que no sólo ganó su franja sino que, además, fue el segundo programa más visto del día del canal, según Televisión.com.ar.

En ese programa, el conductor se altera por los errores de las dos familias para adivinar una frase de tres palabras que compara una parte del cuerpo con un animal. Fueron poco más de tres minutos pero en Twitter, las desopilantes reacciones del conductor ante las equivocaciones de los participantes, se volvieron tendencia. Incluso, algunos, no dudaron en asegurar que ése momento había sido “el mejor de la historia de la televisión argentina”.

“Barassi me da años de vida”; “Explíqueme por qué Barassi no está en el horario de la cena, no entiendo cómo no se dan cuenta de su potencial”; “El programa de Barassi es lo mejor de la televisión argentina”, “Barassi lo está dando todo con su programa y se le nota que la gracia le es natural y por eso se lo quiere tanto”; “Barassi enojado me da años de vida. Tengo muchas pruebas y cero dudas de que es de lo mejor que le pasó a la tevé argentina” son algunas de las opiniones que el actor cosecha en las redes sociales.

GUIDO KACZKA

Y son en esas plataformas digitales donde se lo suele comparar a Barassi con otro colega de la misma casa: Guido Kaczka. Hace años que Guido se ha convertido en el caballito de batalla del canal del solcito. Siempre remando, apelando a juegos para toda la familia, el conductor sigue manteniendo su público fiel y las mediciones lo demuestran: incluso en plena cuarentena dura él supo reinventarse y darle buenos resultados a la señal.

Sin escándalos ni polémicas, “Bienvenidos a bordo” (21 a 22.45) es otra de las propuestas de El Trece que la familia entera espera reunida otra vez frente al televisor. Con bailes disparatados (sobre todo los de Hernán Drago), invitados famosos, competencia de dominadas y de mascotas, humor blanco y muchos premios la fórmula incluye también un conductor simple, entrador y carismático que dan ganas de mantener el control alejado.

“En cualquier horario que esté Guido muchos lo van a elegir. En pandemia, fue el programa que nos entretuvo sanamente” animan algunos fans al conductor que, por estos días, enfrenta fuerte rumores de cambios de horario por la llegada de Marcelo Tinelli a la televisión. Algo que enfureció a sus seguidores que, también en las redes, le piden: “hacete valer, Guido; a Tinelli ya no lo quiere nadie, mostró la verdadera cara, no le des el horario”.

IVÁN DE PINEDA

Pero Barassi y Guido no son los únicos. En esta nueva y celebrada camada de conductores que la gente elige por su naturalidad y la ausencia de vicios, también está Iván de Pineda. El ex modelo hace años demostró ser mucho (pero mucho) más que una cara bonita. Inteligente, encantador, dulce y amable, lleva adelante el esperado “Pasapalabra” (lunes a viernes a las 18.30, sábados a las 20.30) que, en noviembre pasado, tras una inexplicable y reprochada salida, volvió a la televisión a través de la pantalla de Telefé.

“Cada vez que Iván de Pineda es tendencia siempre entro a Twitter para asegurarme de que este ser maravilloso esté recibiendo el cariño y respeto que se merece”; “Iván de Pineda puede ser tendencia y es sabido que nunca va a ser por algo malo”; “Iván de Pineda sabe de historia, literatura, música y cultura general, estoy 100 % segura que también cocina bien. Dios, qué hombre” son algunos de los comentarios que le dejan al animador.

El martes pasado, por ejemplo, “Pasapalabra” logró meterse en el top cinco de los programas más vistos del día habiendo alcanzado 8.5 puntos de rating de promedio, desplazando a una de las ficciones turcas más exitosas que tiene Telefé: “Züleyha”. Y los sábados, suele superar a las mesazas de Juana Viale (su ex pareja) al frente de “La noche de Mirtha”.

JEY MAMMóN

América, por su parte, también tiene a su conductor estrella: Jey Mammón. Con “Los Mammones” (lunes a viernes a las 23.30), el humorista logró consolidarse con un espacio ameno, donde hay lugar para charlas profundas pero también para la picardía, sin olvidarnos de uno de sus elementos más exitosos: el musical. Con el conductor como pianista, se crean momentos muy celebrados que traspasan la pantalla. Esta semana, por ejemplo, y pasada la medianoche, logró altísimos números de rating con una entrevista exclusiva a Tini Stoessel, que terminó cantando un “enganchadito” de temas propios y prestados que causó sensación. También explotó la audiencia con sus entrevistas a Sergio Gonal y Sergio Goycochea.

Para Jey también hay halagos (“No me canso de repetir que es lo mejor de la tevé en la última década. Aporta una frescura que faltaba”, le dijo un fan y Jorge Maestro le regaló: “No tengo registro de un conductor de late night show con tanto talento como el tuyo”) y pedidos para empiece más temprano.

Como se ve, la tele audiencia celebra la frescura y le da la espalda al estilo viciado de escándalos.

