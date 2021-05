Causa Maradona: la psiquiatra y el psicólogo se defienden

Las defensas de la psiquiatra Agustina Cosachov y del psicólogo Carlos “Charly” Díaz, ambos imputados en la causa por muerte de Diego Armando Maradona, presentaron sus disidencias a las conclusiones de la junta de 22 peritos que responsabilizó al equipo médico por la muerte del ex futbolista, informaron fuentes judiciales.

Los informes fueron presentados por los abogados de ambas defensas, Vadim Mischanchuk por Cosachov, y Diego Olmedo por Díaz, en la sede de la Fiscalía General.

El de la defensa de Cosachov fue firmado por su peritos de parte, el psiquiatra Aníbal Areco y el cardiólogo Ricardo Iglesias, el primero de ellos bajo investigación penal luego de que los fiscales descubrieran que su copia de las conclusiones de la junta fue la que se filtró a la prensa hace una semana.

“Desde un primer momento sostenemos que la medicación indicada por mi clienta era la correcta para el cuadro a tratar y no estaba contraindicada”, dijo Mischanchuk en referencia a las conclusiones presentadas por sus peritos, que difieren de lo evaluado sobre este punto por los peritos oficiales, quienes no descartaron una influencia de las drogas psiquiátricas en el desenlace final. Y resaltó que “esa medicación, la misma y en esas dosis, también era la que el paciente recibió en dos clínicas en las que estuvo internado bajo supervisión de otros médicos”.

En el caso de Díaz, su perito de parte, la psiquiatra Blanca Graciela Huggelmann, presentó un informe de 130 carillas en las que defendió el trabajo del psicólogo al destacar que el paciente no consumía alcohol ni drogas al momento del deceso, afirmó que su desempeño no tuvo incidencia en el fallecimiento del “10” e incluso avaló el criterio de no haber internado a Maradona en una clínica respetando su voluntad. “Las conductas llevadas a cabo por el Lic. Díaz no han incidido directa ni indirectamente en el desenlace final de DAM” (sigla con la que identifica a Maradona).