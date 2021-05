El comercio local sigue de capa caída: el 64% vendió menos que en el arranque de 2020

El comercio local todavía no recupera los niveles prepandemia/ g.calvelo

Al comercio local aún le cuesta reponerse del golpazo de la pandemia: en el 64 por ciento de los negocios encuestados en los centros comerciales de La Plata manifestaron una caída de las ventas durante el primer trimestre del año, respecto al mismo período de 2020. Recesión de la que no se salva nadie: todos los rubros presentaron caídas de la actividad, aunque aquellas vinculadas al esparcimiento siguen siendo las más castigadas por la decadencia económica.

Así se desprende de la última Encuesta de Comercios de La Plata, que llevó a cabo el Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP, y que arrojó además otro dato preocupante: en promedio, las ventas (en unidades) retrocedieron en el primer trimestre un 24 por ciento en relación a igual período de 2020.

El magister en Finanzas Públicas y coordinador del informe, Nicolás Picón, explicó a EL DIA que “nuevamente la gran mayoría de los encuestados respondió que las ventas disminuyen respecto del mismo período del año anterior”, y esto “considerando también que en el primer trimestre del 2020, dos meses y medio fueron relativamente normales y 15 días de cierre total cuando empezaron las medidas de ASPO”.

El especialista aclaró que si bien Textiles y Prendas de vestir es el rubro que mayormente explica la caída promedio de la actividad, “si se hace una serie respecto de la evolución en las ventas” se advierte “que los rubros más afectados son los relativos al esparcimiento al ocio”.

Justamente, observando los fríos números se advierte que, por caso, el sector de Cines seguía con facturación cero. “Sigue siendo el (rubro) al que peor le va comercialmente, porque todavía no ha podido recuperar actividad, se mantiene con una caída del 100 por ciento”, explicó Picón, y agregó que el segundo rubro que más sufre las consecuencias de la pandemia y las medidas restrictivas para frenar los contagios “es Hotelería, que cae un 64 por ciento en el trimestre”.

El informe aclara que “los restaurantes y los locales de venta de alimentos son los que en segunda medida explican la variación negativa” en la actividad mercantil platense.

No obstante estas cifras en rojo, el coordinador del informe estimó que “en total se viene desacelerando la caída, y habría que esperar (lo que ocurra) en el trimestre que viene, cuando estadísticamente debería verse un rebote, ya que estaríamos comparando contra un trimestre con toda la actividad comercial cerrada”.

Vale aclarar que si bien para un 64 por ciento de los comerciantes las ventas disminuyeron, para el 16 por ciento aumentaron y un 20 por ciento afirmó que no variaron.

Revisando rubro por rubro, las caídas reportadas en el primer trimestre fueron las siguientes: alimentos -23 por ciento; materiales de construcción y durables -20 por ciento; informática y comunicaciones -20 por ciento; textiles -22 por ciento; alimentos -23 por ciento; restaurantes -26 por ciento; libros, diarios, música y deportes -32 por ciento; servicios personales -36 por ciento; hoteles -64 por ciento y cines -100 por ciento.

“Respecto del empleo es innegable que durante la pandemia hubo una gran pérdida de puestos de trabajo; obviamente que la Ciudad de La Plata no vive solo de la administración pública, sino también de todas aquellas personas que vienen específicamente por alguna actividad, por ejemplo, los estudiantes que llegan a todas las facultades, los funcionarios, a todos aquellos habitantes de la Provincia que vienen a hacer trámites... Y durante el año pasado toda esa masa de gente no estuvo, lo que impactó negativamente, no solo en el comercio sino también en el empleo”, señaló Picón.

En el mes a mes, el informe de Económicas resaltó que abril de 2020 fue el que arrojó “más pérdida de puestos de trabajo”, mientras que “entre mayo y julio también se registraron disminuciones pero no tan pronunciadas”. Ya entre septiembre y noviembre se reportó “un relativo estancamiento; durante diciembre el empleo creció 1,1 por ciento por motivos estacionales, y dicha dinámica se replicó, aunque con menor medida en enero y febrero de 2021”. Finalmente, en marzo pasado nuevamente se registró una caída en el empleo” (ver gráfico).

A su vez el informe de Económicas destaca que “si se realiza una comparación dividiendo a la Ciudad entre zona céntrica (Calle 12, Calle 8 y adyacencias y Calle 1) y Zona residencial (el resto de la Ciudad) se puede apreciar más claramente el fenómeno de la estacionalidad en el empleo”.

Y aclara que la pérdida de fuentes laborales de marzo “se debe fundamentalmente al menor personal solicitado en la zona céntrica, dado que en las áreas residenciales no hubo cambios”. Al contrario, el informe señala que “la mayor presencia de la población en áreas residenciales durante la pandemia derivó en un incremento en el empleo” en dichos sectores.

Y aclara que si bien “se observa una relativa estabilidad en la contratación de personal”, en el 91 por ciento de los negocios de La Plata “no variará la dotación de personal durante el segundo trimestre de 2021”.

¿Qué expectativas hay respecto a los meses por delante? No parece, por el momento, existir demasiado entusiasmo de una inminente recuperación mercantil: del informe de Económicas se desprende que para el segundo trimestre de 2021 el 41 por ciento de los empresarios platenses esperan que sus ventas disminuyan; 29 por ciento que aumenten y 30 por ciento que no varíen.

Las perspectivas -señalan los autores del informe- “son claramente mas optimistas que un año atrás (donde en plena vigencia de las medidas ASPO el 88 por ciento esperaba disminución de las ventas), aunque no mejores que los niveles de 2019, donde seguramente por otra razones, también predominaba el pesimismo”.

Por último, Picón llamó la atención sobre “un fenómeno muy interesante en la Ciudad”, que “es la utilización de los nuevos canales de venta, que durante la pandemia se puso en auge porque no había otra manera de hacer llegar a los clientes el producto”. En promedio, “en La Plata el 22 por ciento de las ventas se realizan de manera no presencial. Este es un número relativamente alto si lo comparamos con la encuesta de ventas en supermercados que hace el INDEC donde por canal online solamente el 3,6 por ciento de las ventas se hacen” por ese medio, resaltó.