En el centro de Los Hornos baja la circulación pero no los asaltos

El sábado a las 10.30 de la mañana, media hora después de abrir las puertas del negocio y sin muchas esperanzas de recibir algún cliente debido a las restricciones de circulación, a los dos empleados que en ese momento atendían en “Cell Play” les sorprendió la llegada de un sujeto que se acercó al mostrador e intentó correrlo para ingresar. “Nosotros lo ponemos tapando la puerta por el tema del coronavirus, pero que quieran moverlo para entrar es algo que a veces nos pasa. Por eso, no sospechamos nada cuando lo vimos”, explicó Mario, uno de los trabajadores del comercio situado en 137 entre 62 y 63.

Como ese fin de semana todavía persistía el decreto nacional que restringía todavía más el movimiento, en el local no dejaban pasar a la gente. El vendedor, al ver la insistencia del joven, le pidió que esperase. “No nos percatamos de que quería robar, pensamos que venía a ver los productos. Le explicamos que estábamos atendiendo afuera y desistió”, refirió.

El supuesto comprador hizo un ademán de irse, pero enseguida giró hacia el comercio y empujó con todas sus fuerzas el escritorio para poder colarse. Una vez adentro y ante la mirada incrédula de Mario y su compañero, se levantó el buzo y puso su mano en la cintura, como si fuera a sacar un arma. Al primero lo usó de “ayudante”, mientras que al otro trabajador lo obligó a arrojarse al piso, detrás del mostrador.

En la vereda no había nadie y no muchos comercios estaban abiertos. Quería “todo”, pero sabía que, en ese momento de la jornada, la caja registradora estaba vacía. “Dame todas las consolas que tengas”, exigió el delincuente. El empleado le aseguró que no les quedaban más y la contra propuesta no se hizo esperar.

“Me amenazó de todas formas: ‘te quemo, te mato’. Se quiso llevar la máquina de un cliente y por suerte lo pude convencer de que la dejara”, indicó el damnificado. Sin embargo, el ladrón no iba a marcharse con las manos vacías.

Empezó a observar todo a su alrededor mientras demandaba “una Play”. La escena era demasiado extrema y Mario se dio cuenta de que ya podría ponerse peor. Finalmente, le señaló un equipo que tenían en stock, y “él me ordenó que se lo alcanzara y lo metiera en una bolsa”, señaló. Seguidamente, requirió “más cosas”, entre esas algunos videojuegos, un par de auriculares, una bufanda y un gorro.

Antes de irse amagó con atarlos. Como no encontró nada con qué hacerlo, los conminó a permanecer quietos “o nos iba a encerrar”, sostuvo Mario. Luego escapó a pie, como había llegado, por 137 en dirección a 63. Las víctimas dieron aviso a la Policía (la comisaría tercera está ubicada a menos de 100 metros), pero al cierre de esta edición el asaltante seguía libre.

En febrero de este año había ocurrido un asalto calcado. En esa ocasión, el ladrón -que sospechan sería el mismo que los atracó el fin de semana- apareció a las 10.15, pidió ver unos juegos y cuando Mario se dio vuelta para mostrarle lo que tenía “sacó un arma, me apuntó en el pecho y pidió el dinero”, recordó. Después, lo llevó hasta el fondo del local y en el camino el vendedor trastabilló y cayó al piso.

El sujeto “se puso nervioso” y le acercó nuevamente el caño de la pistola al cuerpo. “¡Levantante porque te mato!”, le gritó.

Como recién abrían, le mostró la caja vacía. La situación se puso todavía más tensa y, en un arrebato de lucidez, el malviviente le pidió “dos” PlayStation 4. “Le dimos una que había exhibida, pero quería más cosas. Al final se fue con eso, nos encerró y se llevó la llave”, manifestó.

Ambos hechos quedaron filmados por las cámaras de seguridad del negocio, y sospechan que se trataría del mismo hombre de entre 25 a 30 años.

Por otro lado, en una heladería emplazada en 63 entre 137 y 138, también padecieron un episodio similar.

“Yo sé que ha habido otros casos por la zona, hay un montón”, afirmó Mario. “Por ejemplo, en el local que está enfrente nuestro, que vende artículos electrónicos, desde que abrieron les entraron a robar cinco veces y en todas les rompieron la vidriera. Ahora pusieron una puerta de metal”, añadió.

Las heladerías Thionis, en 137 entre 65 y 66; y Centauro, en 137 y 66, son otros de los comercios que recibieron la visita de delincuentes de manera reciente.

En ese contexto, la marcha de los jueves por la tarde, que hace un recorrido por las avenidas 137, 143, 60 y 66, vuelve a realizarse esta semana después del último decreto que endurecía la cuarentena. Asimismo, el viernes último se llevó a cabo una reunión entre vecinos y autoridades para tocar diversos temas que atañen a Los Hornos, entre ellos la creciente inseguridad.