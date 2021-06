En medio de rumores de infidelidad, Gianinna Maradona publicó un enigmático mensaje

El romance entre Gianinna Maradona (32) y Daniel Osvaldo (35) es una de las más misteriosas de la farándula. Evidencia de ello es las última publicación que la hija del Diez subió a su cuenta de Instagram en medio de los rumores de separación que circulan.

Si bien ellos hasta el momento no han confirmado su relación, su viaje a la Patagonia, por la gira de Barrio Viejo, la banda de rock del ex jugador, habría sido el envión para blanquear el vínculo.

Luego de ello, Jimena Barón (34), ex mujer de Osvaldo y madre de su hijo menor, Momo (7), opinó "Yo siempre me sorprendo... Daniel es el papá de mi hijo y Gianinna tuvo mucho que ver en mi vida pero hoy no y no tiene sentido que me meta", dando a conocer a medias lo que en realidad ocurre.

Si bien parecía que todo estaba marchando sobre ruedas, en las últimas horas, el rockero publicó una imagen del guitarrista de AC/DC, Angus Young, haciendo el gesto de "cuernitos". La postal estuvo acompañada por la canción Cuernos, de Joaquín Sabina. Para muchos, el ex futbolista confirmó el final del romance por un tercero en discordia.

El remate fue la descripción de esa imagen: "Estado actual", dando a entender que habría sufrido una infidelidad. A esto se suma la versión aportada por el portal PrimiciasYa que indica que hace unas semanas, la hija del Diez fue vista en un barrio privado de Escobar junto a Ezequiel Issa, más conocido DJ Kelo.

Una vez que se difundió esa información, Gianinna subió varias historias de Issa cantando el éxito de Luis Miguel "Somos novios". "Solo lo canté porque me lo pediste", aseguró el joven DJ al respecto. Y al aparecer esa complicidad le trajo algún problema.

Y en lugar de apagar el fuego, Gianinna le puso más leña al publicar en una placa debajo de una cara feliz: "Ya me das fiaca nivel mil y más si tengo que explicarte una ironía... Como que deja de ser gracioso eso y pasás a darme gracia vos". ¿Una indirecta para Osvaldo?

Para muchos con ese posteo la hija del eterno Diez de la Selección le recriminó al ex futbolista algún tipo de celos por sus mensajes públicos con el DJ. Parecía haber quedado todo aclarado pero Gianinna volvió a asombrar a su más de un millón de fans con un fragmento de la canción Aventuras de TV de Barrio Viejo, la banda de Osvaldo, en cuyo estribillo dice: "Tiran mierda por doquier, nadie los va a detener por mirar el patio ajeno, te colaron otra vez, ja, ja, ja".

Más allá de las especulaciones, hasta el momento todo se trató de trascendidos e ironías en las redes, ya que ninguno de los dos fue claro.

Pero Rodrigo Lussich se refirió a la presunta separación en Intrusos (América, a las 13.30) y opinó, irónico: "¡Qué raro que una relación de Daniel Osvaldo termine por una infidelidad! ¡Estamos sorprendidos! No sabemos qué pasa con Daniel Osvaldo que las relaciones de él nunca terminan por desgaste o por carácter. Siempre terminan por cuernos".