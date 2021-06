Cuál es el promedio de contagios en La Plata, dato clave para la vuelta a la escuela

Una verdadera bomba tiró esta mañana el ministro de Salud bonaerense Daniel Gollan al abrirle la puerta a la vuelta de las clases presenciales desde el lunes (vea: https://www.eldia.com/nota/2021-6-11-10-20-0-gollan-anticipo-que-la-semana-proxima-podrian-retornar-las-clases-presenciales-la-ciudad). De todas formas, el regreso de los chicos a las aulas en la Provincia de Buenos Aires está atado a un parámetro epidemiológico clave: se deben registrar un promedio de menos de 500 contagios diarios cada 100 mil habitantes en los últimos 14 días.

Si bien el funcionario no brindó mayores precisiones, este diario supo que se tomarían "regiones" y no distritos para habilitar las clases presenciales. Es decir que la decisión se tomaría para el conjunto del AMBA, y no para cada ciudad en particular.

De todas formas, el gobierno oficializó la intención de retomar la presencialidad a la brevedad y en ese marco es preciso destacar cómo está La Plata en materia de contagios.

Los datos oficiales indican que nuestra ciudad está al límite del parámetro epidemiológico ya que en los últimos 14 días, según los datos oficiales, se registró un promedio de 550 casos positivos de coronavirus por día. A este dato se llegó tomando que la Ciudad posee 870 mil habitantes, por lo que se encuentra en una zona de "alerta epidemiológica", según el "semáforo" que determina la situación de cada comuna.

Por otro lado, vale destacar que en los últimos 10 días la curva mostró una clara caída. Tan es así que comparando esta semana con la anterior, los contagios bajaron casi un 25%.

Cabe destacar que La Plata sumó ayer otros 370 casos de coronavirus, con lo que pasó la barrera de los 69.000 y suma 69.022 desde el inicio de la pandemia. En tanto que se mantienen 6.100 casos activos. Además se registraron ayer otras 13 muertes, con lo que el número total de fallecidos en la Ciudad alcanzó a los 2.113, según se informó a través del Ministerio de Salud de la Provincia.