La mamá de Lali Espósito habló del sacrificio que hizo su hija para ser artista

En el marco de un encuentro virtual por Zoom que brindará el próximo jueves 17 de junio a las 20 horas, bajo el lema: “¿Cómo acompañar a un hijx artista?”, Majo Riera, la mamá de Lali Espósito, adelantó algunos detalles de la experiencia que compartirá sobre el desarrollo que tuvo su hija como artista.

Lali comenzó su carrera en Rincón de luz, allá por el 2003, cuando tenía apenas 11 años y por iniciativa propia ya que se presentó en el casting desobedeciendo la orden de su mamá. Con los años, aquella decisión quedó como una anécdota divertida y como una muestra del deseo que tenía esa nena de convertirse en artista. En ese marco, Majo reveló al sitio Teleshow que aquel episodio fue "una situación rara de que citaban a un casting por la tele, ella lo vio y me dijo que quería ir, yo le dije que no, por eso se escapó. Habló con su hermana y con una amiga mía, que fue la cómplice adulta, así fue como llegó. Cuando recibo el llamado, que era de la productora de Cris Morena, yo pensé que me estaban haciendo una broma porque todo el mundo me decía “a esta nena hay que llevarla a la tele”, y yo la verdad es que no lo hacía porque me daba un poco de miedo por ella. Cuando sucedió, ella escuchó y me hacía señas como de súplica, yo la quería matar. Era tal el entusiasmo que tenía y su felicidad, que la terminé llevando. Era chica y no quería que se exponga a eso, pero después terminás entendiendo y aprendiendo. Como le vi la pasión, la empezamos a acompañar".

Al referirse a si existió un momento exacto en el que te diste cuenta que no era solo un juego para Lali, Majo reveló la serie de sacrificios que hizo su hija que le terminaron demostrando que estaba muy comprometida con su carrera. "Sí, cuando estaba terminando Floricienta, Lali tenía el viaje de egresados de séptimo grado y ella decidió no ir porque había surgido una gira para hacer con el programa justo en la misma fecha. Nosotros le dijimos: “¿Estás segura?”, pero ella respondió que si tenía que elegir, era la gira. Ahí nos dimos cuenta que si dejaba todo de lado, de ir incluso a cumpleaños, era porque iba en serio. Y después de eso vino Casi Ángeles, que ahí ya le vi toda su pasión desplegada".

En la nota que brindó a Teleshow, la mamá de Lali también habló sobre la diferencia de ser famoso y ser artista y del empeño que puso Lali para continuar desarrollando su gran pasión sin descuidar sus estudios. "Eso es muy importante, es el punto. Cuando hablábamos de esta charla, que me costó un montón tomar la decisión porque no soy una persona pública, pensé en eso. Cuando la gente se me acerca, me pregunta cómo pueden hacer para que su hijo sea famoso ¿Ser famoso o ser artista? Esa es la pregunta porque la fama es una consecuencia del trabajo. Ahí está el meollo, si quiere ser artista, va al viaje de egresados. Ha pasado con otros, y también es válido. Y su felicidad ante el cansancio, porque sucede también el hecho del colegio, que para nosotros era una premisa. Ella estudiaba en horarios que hasta yo le decía: “Hija, ya está”. También fue por su personalidad, ella sabía que hasta que no terminara de estudiar, no se iba a dormir. Le he llegado a decir “aflojá un poco, no tiene que ser todo tan rígido”, contó.