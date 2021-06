Un imán para los escándalos: Nicole, ¿tercera en discordia?

Nicole Neumann no gana para disgustos. Cuando parecía que la paz había llegado con Fabián Cubero y Mica Viciconte, y mientras se apura en blanquear un nuevo romance con un joven piloto del TC, José Manuel Urcera, un nuevo escándalo vuelve a ponerla en el huracán mediático.

Es que en las últimas horas, una joven llamada Micaela Álvarez Cuesta salió a contar el “horrible” momento que vivió cuando se cruzó con Neumann y Urcera, con quien, según dijo, se seguía encontrando.

“Sabía dónde estaban, dónde los podía encontrar. Yo lo único que quería era verlo con mis propios ojos para que la mentira se terminara de una vez por todas”, le contó Micaela ayer a “Intrusos”, revelando el cruce que tuvo con los tortolitos en Neuquén, el fin de semana, cuando Nicole viajó para conocer a la familia de Urcera.

Al parecer, Cuesta y Urcera fueron novios durante seis años, sin embargo, la relación se había terminado aunque, según la chica, seguían encontrándose “sin rótulos”. Ella, todavía enamorada de él, se cegó de ira y celos cuando los vio juntos.

“Al verlos me salió el instinto. Obvio, estaba embroncada y molesta por su mentira, porque no tenía por qué hacerlo porque no éramos más pareja oficial, aunque nos seguíamos viendo. (…) Y sentí la necesidad de preguntarle si Nicole también estaba al tanto de esta dualidad”, reveló la joven.

“Yo vivo en el mismo barrio que la familia de José Manuel. Nos cruzamos de frente en el auto y yo… Prefiero guardar un poco la situación horrorosa que vivimos... Yo estaba sola y me angustia recordar esto”, reveló.

Entre gritos e insultos, Micaela detuvo el auto, se bajó y fue a increpar a la pareja que estaba dentro del auto de Urcera. “No fue lindo, no fue grato. Pero a mí me servía para cerrar este ciclo y dar un paso al costado. Ninguno de los dos me dijo algo, igual yo a ella no me dirigí. Yo con ella no tengo ningún tipo de problemas, es la que menos tiene que ver en esto”, cerró la neuquina, intentando contener las lágrimas.