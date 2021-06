Lía Crucet reapareció y estalló su hija: “No la expongan más, ya no puede trabajar, basta”

Son cada vez más las glorias de la farándula y el mundo artístico del pasado que encuentran problemas para sobrevivir al mundo nuevo. Sin espacio en la tele que se abraza de las figuras jóvenes para buscar una audiencia juvenil, abrumados en las redes por las nuevas estrellas, y, para colmo, con el parate de actividades forzada por el COVID, no son pocas las estrellas de los 80 y los 90 que la pasan mal, y hasta tienen que recurrir a pedir ayudar por los medios. Este es el caso, también, de Lía Crucet, cantante, ex vedette y actriz que desde hace ya largo tiempo sufre problemas de salud, y que ahora reapareció para contar cómo esta.

En marzo, su nieta Malena había manifestado su preocupación contando que su abuela estaba en un neuropsiquiátrico (precisamente en la clínica Atlántica) y que estaba “irreconocible”. La muchacha apuntó contra Tony Salatino, el esposo de la cantante: “Desde la clínica nos dijeron que su marido y su hijo no le llevan nada, ni elementos de higiene”. En concordancia con los dichos de Malena, su madre Karina (hija de Crucet) también apuntó a Salatino: “En el neuropsiquiátrico en el que está internada nos dijeron que no tiene jabón para asearse ni ropa interior”. Y remarcó: “Tony tiene hace miles de años una depresión crónica y problemas con el alcohol. Entonces no está en condiciones de medicar a mi mamá, que tiene esquizofrenia desde que yo tengo 14 años”.

“Lía estaba en tratamiento en el hospital y ahí la derivaron a un neuropsiquiátrico, donde le están haciendo estudios. Está bien gracias a Dios, bien cuidada y bien atendida. No hay ningún problema, acá estoy esperándola”, había declarado por aquel entonces el destinatario de las acusaciones, que precisó: “No tengo ningún tipo de enfermedad como dijeron por ahí”.

Trascendió ahora que la cantante tropical fue dada de alta para continuar con su tratamiento de manera ambulatoria, aunque durante la estadía en la clínica perdió más de 60 kilos y tuvo que afrontar un cuadro de deshidratación. De acuerdo al certificado del profesional que avaló la externación, Crucet podrá estar en su casa pero al cuidado de acompañantes terapéuticos y con la atención permanente de un psiquiatra.

Pero, en medio de todas estas versiones cruzadas, finalmente Lía rompió el silencio: tratando de despejar las dudas en torno a la salud de la artista, Tony Salatino, quien había hecho numerosos reclamos mediáticos a la obra social por los “incumplimientos” en el tratamiento que precisa Lía, en esta ocasión quiso enviar “tranquilidad” a los fanáticos de la cantante, con un video en el que se la ve a ella en primer plano, hablando, pero más que calmar las aguas generó aún más polémica, ya que no se la ve ni se la escucha en buen estado.

“Hola amigos del club de fans, acá está Lía Crucet. Muy pronto voy a estar con todos ustedes... La estoy peleando, sé que voy a salir de esta. Los quiero mucho, los amo, un beso grande para todos”, dice la propia Lía.

Pero Crucet se ve desmejorada, y al ver las imágenes, su hija Karina reaccionó inmediatamente: “Hacía falta que el marido publique un video exponiendo a mi mamá así???”, para luego agregar: “No la expongan más, BASTA. Mi mamá ya no puede y no debe trabajar más”.