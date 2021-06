“Atrasa 25 años”: filosas críticas para el nuevo envío de Laurita, ¿con historias truchas?

Con un tibio rating para un estreno, finalmente debutó ayer en la televisión “El club de las divorciadas”, una propuesta de El Trece que provocó críticas por considerar que “atrasa 25 años” y denuncias de “falsos testimonios”.

“El club de las divorciadas” es un talk show en el que mujeres cuentan sus frustradas experiencias sentimentales para poder aliviar su dolor y “soltar” a esas ex parejas.

El primer episodio del programa presentó el testimonio de Daniela Cuello, una mujer que “ama incondicionalmente pero no es correspondida”, según dejaron explícito en un graph que se viralizó a la velocidad de la luz. La mujer, sentada en el estudio con lágrimas en los ojos, que contó que se tatuó el nombre de su ex al mes de conocerlo, reveló detalles de esa relación tóxica que no puede dejar atrás; una relación en la que se jugó todo por amor, habiéndole hasta regalado a él un show de mariachis, y ante quien se arrodilló para pedirle casamiento.

Y mientras la invitada lloraba, destrozada por ese vínculo, Laurita, conmovida, rompía el protocolo tomándola de la mano; una compasión que se sintió incoherente tras la decisión de la producción de poner el aire un video del mismísimo ex en el que le decía que en el programa la iban a ayudar a olvidarlo. Todo muy raro.

Claro que la ayuda vendría del equipo de profesionales que acompaña a Laurita: la sexóloga Alessandra Rampolla, la abogada Viviana Koffma y el psicólogo Gabriel Cartaña, quien, con una cinta adhesiva, le “enseñó” cómo hacer para soltar a su ex: tras ponerle el adhesivo en el brazo, se lo tironeó con fuerza; una metáfora para explicar que en el soltar está el dolor y que hay que aceptarlo...

Pero eso no fue todo porque en ese episodio también se narró la historia de Yamila Keller, una joven que, según dijo, fue al programa para que la ayuden a recuperar el autoestima que su ex le quitó: según dijo, ahora, por culpa de su ex, se siente intimidada sexualmente cada vez que quiere encarar una relación. “Me casé a los 19 con un boludo”, dijo esta “divorciada”, causando risas en el estudio y en las redes, recordando a la peli de Adrián Suar.

Tras los intentos de ayuda del panel de profesionales, el programa mostró su as bajo la manga: la mediática Magalí Mora contó sobre su relación “muy tóxica” con una pareja que la abandonó sabiendo que está embarazada y que, encima, le pidió que aborte, a cambio de una casa.

Según los registros de Moskita Muerta, el envío cosechó 6.8 en su debut, convirtiéndose en lo segundo más visto de su franja. Una medida que no augura un buen recorrido en la grilla.

“Me da un toque de vergüencita ajena el programa de Laurita. Atrasa 25 años”, fue uno de los tuits que apuntaron al contenido del show. Y otro, en la misma línea, lanzó: “Es joda!!? Un programa del 1900 donde una mujer llora por un hombre no correspondido y pide ayuda. Y hacen un video del supuesto ex enviándole un mensaje donde dice ‘ahí te van a ayudar a soltar’. Saquen esto de la tv”.

Más allá de la propuesta, otros pusieron en duda la veracidad de las historias. “Está todo armado. Hay una que es vecina mía, vive en Caballito, tiene 3 hijos y el marido es remisero. Son casos truchos”, dijeron en Twitter, en donde hasta llegaron a identificar a Yamila Keller, una actriz que ya ha pasado por varios castings.