El Normal 1 de La Plata tampoco reanuda las clases presenciales

El ansiado regreso a la presencialidad escolar se verá demorado varias escuelas de La Plata. Según le comunicaron a los padres se debe a que aún faltan las inspecciones en instalaciones de gas para poder utilizar las calefacciones.

Una situación similar ocurre en la escuela primaria Nº 127 Mary O’Graham (ex Normal 1). "El reinicio de actividades presenciales, de acuerdo a las pautas del Plan Jurisdiccional 2021, no podrá realizarse el día miércoles 16 /06 debido a que el Consejo Escolar no ha realizado aún el encendido de estufas, tarea asignada a gasistas matriculados", le indicaron a los padres.

LEA TAMBIÉN Algunas escuelas y jardines platenses ya avisaron que mañana no comenzarán las clases presenciales

Y agregaron que "dicha actividad fue solicitada reiteradamente por las autoridades de la unidad académica a partir del mes de abril. El último reclamo es del 02/06 y fue recibido por los organismos correspondientes. De este modo, el reinicio de las clases presenciales queda suspendido hasta nuevo aviso. El Nivel Primario continuará sosteniendo la virtualidad como se ha venido desarrollando y el trabajo presencial con la matrícula priorizada en los días horarios y establecidos por cada docente".

Del mismo modo, en la escuela Nº 28 de Villa Elisa ocurre algo similar. "Ante la nueva convocatoria de vuelta a la presencialidad, esta Dirección informa que: el edificio Sede cuenta con inconvenientes de gas y el Anexo sin revisión de estufas por parte de Consejo Escolar, situación reclamada en varias oportunidades, por lo cual no volveremos a la presencialidad con los alumnos en burbujas continuando con clases virtuales. Además seguiremos trabajando de manera presencial con Escuelas Abiertas revinculando a los alumnos en situación vulnerable hasta tanto se resuelva el inconveniente mencionado", fue el mensaje que recibieron los padres por parte de las autoridades.