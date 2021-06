Caso Tehuel: la DDI de La Plata hizo un allanamiento la “chanchería” de Alejandro Korn

Efectivos de distintas fuerzas de seguridad realizaban hoy un operativo en un chiquero y en una laguna de la localidad bonaerense de Alejandro Korn en busca de restos de Tehuel De la Torre, el joven trans que desapareció hace tres meses cuando salió de su casa rumbo a una entrevista de trabajo, informaron hoy fuentes policiales, judiciales y la familiares.



El operativo comenzó esta mañana en un chiquero y en la laguna Tacuru, ambos ubicados Flucho, entre Castelar y Álzaga, en el barrio La Esperanza, de la mencionada localidad del suroeste del Gran Buenos Aires.



Las fuentes dijeron a Télam que el operativo fue ordenado por la fiscal que entiende en la causa, Karina Guyot, luego del testimonio de vecinos que indicaron que observaron a uno de los acusados arrojar una bolsa negra de plástico en esa zona.



Un investigador precisó a Télam que una de las hipótesis es que Tehuel (22) haya sido asesinado y que sus restos fueran dejados en esos sitios para hacerlos desaparecer.



Del rastrillaje participa personal policial de la DDI de La Plata, de la SubDDI de San Vicente, buzos tácticos de la Brigada Especial Federal de Rescate y agentes de la Unidad de Criminalística móvil de la Policía Federal Argentina (PFA).



Para una mejor análisis del predio, los pesquisas utilizan drones con el fin de establecer referencias de anteriores rastrillajes, agregaron las fuentes.



Efectivos de la Gendarmería Nacional (GNA), por su parte, prestan asistencia en la búsqueda con georadares y canes especializados.



En tanto, el trabajo interdisciplinario de las fuerzas de seguridad también cuenta con la colaboración de especialistas en antropología forense.



En la zona se encuentra presente Verónica Alarcón, hermana de Tehuel, en representación de la familia del joven.



“Van a levantar la tierra y entrar nuevamente a la laguna”, dijo Alarcón a Télam sobre el procedimiento que le informaron que se lleva adelante.



Esta medida es una más de las que tomó la fiscal Guyot en el último tiempo para dar con los restos del joven.



La semana pasada, más de 100 efectivos realizaron un rastrillaje en el predio que el Ceamse posee en la localidad de José León Suárez, aunque no arrojó resultados.



En tanto, días atrás también se habían realizado un procedimiento en un Eco Punto y en otro predio del Ceamse, ambos en la localidad de Alejandro Korn.



Por otra parte, se continúa investigando la pista que aportó una persona que dijo haber visto al joven en Caleta Olivia, en la provincia de Santa Cruz.



Tehuel De la Torre fue visto por última vez la tarde del 11 de marzo último, cuando se dirigió desde su casa de San Vicente a la localidad de Alejandro Korn para ver a Luis Alberto Ramos (37), uno de los dos detenidos que tiene la causa, ya que le había ofrecido un trabajo de mozo en un evento.



El joven tiene contextura robusta, tez blanca, cabello corto de color oscuro y mide unos 1,56 metros.



La denuncia de desaparición fue realizada por su pareja ante la policía y la fiscal Guyot, quienes desplegaron diversos operativos, entre ellos en la casa de Ramos, quien según fuentes de la pesquisa tiene antecedentes de violencia y por venta de drogas.



En una excavación realizada en la casa del sospechoso se encontró un teléfono incendiado y algunas prendas de vestir que podrían pertenecer al joven desaparecido.



Ramos reconoció haberse encontrado con Tehuel el 11 de marzo a las 16.30, pero sostuvo que no fueron a ningún evento y que cada uno se retiró por su lado. Sin embargo, su versión no pudo ser corroborada y la fiscal Guyot pidió su detención.



Además de Ramos, fue apresado Oscar Alfredo Montes (46), un chatarrero con antecedentes penales por abuso sexual, a quien la fiscal Guyot le imputó el mismo delito que al primer acusado: "encubrimiento en concurso real con falso testimonio".



En tanto, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires oficializó la recompensa de entre 1.500.000 y 2.000.000 de pesos que ofrece para quien pueda aportar información sobre el paradero del joven.