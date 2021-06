La cesión de terrenos para una obra de Cáritas moviliza a vecinos de El Rincón

Un grupo de vecinos de El Rincón se movilizó en los últimos días para denunciar la entrega de un terreno en el que ellos querían que se construyera un jardín y un centro de salud y en el que Cáritas va a desarrollar un proyecto social. En tanto, el Municipio confirmó que las tierras en las que se ejecutará la obra parroquial no son las mismas que reclaman los vecinos.

Entre el fin de semana pasado y ayer hubo vecinos que realizaron diferentes acciones para expresar el malestar. “Convocamos a toda la comunidad que nos acompañe en esta lucha para frenar este avasallamiento de nuestros derechos a la salud y a la educación”, se informó. Días atrás se realizó una asamblea barrial para detener lo que calificaron como “la usurpación de tierras que pertenecen a nuestra comunidad”.

Sin embargo, voceros de la Municipalidad de La Plata indicaron que los terrenos que están en el centro del conflicto son de un particular que, tras un convenio con las autoridades locales y con el Arzobispado, decidió conceder un derecho de uso precario precisamente para evitar que lo usurpen. “La obra que contempla una sala de salud y una plaza se hará en terrenos linderos y estará financiada por el programa Argentina Hace. El Municipio ejecuta el proyecto”, se explicó.

La preocupación vecinal surgió al observar que se alambró un terreno que se encuentra en 137 entre 442 y 443. Aunque el Municipio aclaró que esas tierras tienen dueño, los vecinos consideraron que eran “una reserva fiscal destinada a la construcción del centro de salud y jardín maternal para nuestro barrio, derechos conquistados con organización vecinal y reafirmados en una ordenanza municipal aprobada con fecha 12 de Agosto de 2020”.

Se remarcó que eran los últimos terrenos fiscales disponibles en el barrio y el único espacio disponible para tal fin. “Hace muchos años venimos luchando por la creación de estos espacios comunitarios, que con el crecimiento exponencial de nuestro barrio son imprescindibles y un derecho de toda nuestra comunidad”, explicaron.

Dijeron, a su vez, que cuando se planteó el tema al delegado José Quinteros, él mismo les informó que esas tierras se las habían cedido a Cáritas. “El cura Gonzalo de la Capilla Santa Teresita, ubicada en Camino General Belgrano y 426, sigue sosteniendo que quieren ocupar ese espacio, a pesar de que les informamos cuál es el destino de esas tierras”, dijo un vecino.

En medio del reclamo, se observó en el terreno presencia policial y de la guardia urbana. Algunos vecinos calificaron esa acción como de “complicidad del Municipio sobre esta cesión ilegal de tierras”.

El domingo se decidió hacer un corte en el Camino General Belgrano y 426 que se realizó ayer y se reclamó que “le devuelvan las tierras a sus legítimos dueños: toda la comunidad del barrio El Rincón”.

PARA UN SALON MULTIUSO

Desde el Arzobispado se comunicó que en el terreno se levantará un salón multiuso de Caritas. “La ordenanza del 12 de agosto no cede el terreno para un centro de salud. Solo aprueba su creación, pero tienen previsto otro lugar para ese fin. La Iglesia no tiene en ese barrio ningún otro espacio propio para sus actividades religiosas y sociales”, se aclaró.

Desde la Municipalidad se informó que en el Concejo Deliberante se había propuesto una ordenanza para la construcción de un CAPS en El Rincón, pero no se había determinado el predio. “El predio que se le cederá a Caritas se fundamenta con la parroquia existente. No obstante, el Municipio tiene diseñado los Centros Integradores Comunitarios – CIC -y el predio que se le cederá a Cáritas no tiene las medidas para albergar un CIC”, sostuvo el vocero consultado.