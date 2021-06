Tras sufrir Covid, Guillermo Coppola deberá vivir con asistencia de “oxígeno de por vida”

A comienzos del 2021, Guillermo Coppola (73) se contagió Covid-19 cuando se encontraba disfrutando en la costa argentina. Si bien lo transitó con síntomas leves, en marzo, dos meses después de haberse recuperado, debió ser internado en terapia intensiva.

"El 13 de marzo me interno por recomendación de los profesionales, me hago una tomografía y los pulmones estaban cristalizados. Me llevan a terapia intensiva donde estuve dos meses después del virus. Estuve 12 días en terapia, muy grave, no podía caminar un metro sin oxígeno", contó Coppola en diálogo con Radio Rivadavia al referirse a la fibrosis pulmonar que le causó el coronavirus.

Tras recibir el alta, el ex representante de Diego Armando Maradona tuvo que enfrentar un proceso de recuperación por demás complicado. "Salí para el 25 de marzo y empecé el trabajo post Covid, post internación, con un profesional que se dedica a esto y me está devolviendo la respiración", relató.

"El oxígeno lo usaba 24 horas y lentamente voy bajando y haciendo un trabajo físico. El profesional hace lo que sabe hacer y me está devolviendo la respiración. Me ducho con el tanque de oxígeno. Por ahí me pongo la bigotera y no prendo el tanque o sea que voy mejorando", explicó.

Con respecto a su futuro, Guillermo reveló que los médicos le anunciaron que necesitará “oxígeno de por vida” y deberá continuar con el tratamiento de rehabilitación pulmonar. "Cuando salí dije 'es lo que hay, voy a tener que vivir con Chirolita (como llamo a mi equipito) toda la vida'. Al principio te golpea, pero hay cosas que hay que superarlas".