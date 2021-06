Guzmán ante los empresarios: “No es nuestra idea un país de impuestos bajos”

El ministro de Economía, Martín Guzmán, compartió ayer un foro de debate con empresarios, entre los que se contaba el flamante titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, y, aunque durante el encuentro primó un clima de concordia, el funcionario aconsejó a los ejecutivos no “remarcar precios en base a expectativas”. Ayer se informó una suba del Indice de Precios al Consumidor del 21,5 por ciento durante los primeros cinco meses del año, lo que compromete la manda oficial que en 2021 los salarios le ganen a la inflación y, de esta forma, logren apalancar un crecimiento del consumo.

El encuentro fue organizado por el Consejo Interamericano para el Comercio y la Producción (Cicyp), que casualmente tiene a Funes de Rioja como presidente. Se desarrolló en los jardines de un conocido hotel del barrio porteño de Recoleta y sirvió para que el titular del Palacio de Hacienda volviera a levantar el perfil público tras sus encontronazos con varios referentes del kirchnerismo. Fue también una oportunidad para que el funcionario diera algunas definiciones sobre el modelo económico: al ser consultado por un empresario por la presión impositiva, concedió que “si la idea es un país de impuestos bajos y gasto bajo, esa no es nuestra idea. El Estado tiene un rol en la estabilidad macro y en generar condiciones propicias para promover la actividad privada”.

En medio de una jornada gélida, Funes de Rioja dio el discurso de apertura en el que elogió los antecedentes académicos del ministro y economista platense y admitió que “tenemos un interés en escucharlo y dialogar con él sobre el presente y futuro del país, pues entendemos que una de sus responsabilidades en el marco de la renegociación de la deuda externa implica también una instancia imprescindible para el acceso al crédito y al financiamiento internacional” de las propias empresas.

En el Gobierno no había caído bien su designación al frente de la UIA no sólo por tratarse de un “duro negociador” sino que como líder de la Cámara de las industrias alimenticias (Copal) le apuntan que no habría cumplido con los consensos alcanzados en la mesa tripartita propiciada por el Ejecutivo en febrero pasado para alcanzar un acuerdo de “precios y salarios” con los gremios. En lo que va del año, el rubro alimentos y bebidas ha estado al tope de los aumentos según el Indec que, no obstante, ayer informó un descenso del 0,2 por ciento en ese segmento durante mayo. Los empresarios, por su parte, apuntan a que la meta oficial de una inflación del 29 por ciento para este año ha quedado pulverizada por la suba acumulada y que el motivo estaría en “las inconsistencias” del modelo económico.

Lo cierto es que durante el almuerzo de ayer no hubo cruces entre los ejecutivos y Guzmán que, como es habitual, eligió el tono mesurado para reiterar su propuesta de “tranquilizar” la economía. Se mostró confiado en que hay “condiciones para que la inflación se vaya reduciendo mes a mes”, aunque no descartó la posibilidad de un “vaivén estacional”.

Al brindar un diagnóstico sobre lo que denomina un sendero de recuperación en el que se encontraría la actividad, Guzmán indicó que “vemos tres bloques para que la actividad privada pueda ser pujante: la estabilidad macroeconómica, reglas de juego que den previsibilidad y que el Estado tenga un rol desde la política productiva que genere condiciones virtuosas para un crecimiento de la oferta en general”.

Respecto al plan en marcha para controlar la suba de precios, Guzmán insistió en que “es un fenómeno multicausal” que requiere “tener un enfoque integral que ataque la situación cambiaria, fiscal y monetaria” pero reconoció que hay “problemas de anclas en las expectativas y la formación de precios asociados a esas expectativas”. Por eso, pidió la “cooperación” de todos los eslabones de la economía: “incluyéndolos a ustedes, es fundamental. Es una tarea colectiva, porque si remarcamos precios en base a esa expectativa, vamos a tener un equilibrio alto”, indicó, en lo que pareció una velada crítica a los empresarios.

Es que en el mismo tramo de su discurso, el funcionario elogió “la conducción responsable” de los sindicatos que en un primer tramo de las paritarias, habían cerrado acuerdos salariales cercanos a la pauta oficial del 30 por ciento. Claro que con la inflación desbocada, las condiciones cambiaron: hace 10 días Cristina Kirchner y Sergio Massa concedieron una suba del 40 por ciento a los empleados - y legisladores- del Congreso; ayer Trabajo rubricó un aumento del 42 por ciento para las trabajadoras de casas particulares y Camioneros sigue firme en su reclamo de recomposición del 45 por ciento,

En este marco, Guzmán admitió los límites del acuerdo tripartito convocado por el Gobierno: “Este proceso de coordinación hay que profundizarlo. Este diálogo es necesario para el país, para nosotros y para ustedes”, enfatizó ante la atenta mirada de los ejecutivos. También remarcó que una “condición necesaria para que el crecimiento sea sostenido es que el salario real tiene que crecer”. Se trata, en un última instancia, de uno de los principales desafíos del oficialismo en un año electoral.

Entre los asistentes al encuentro, se contaron: Iván Szczech (Camarco); Javier Bolsico (ABA), Adelmo Gabbi (Bolsa de Comercio de Buenos Aires), Cristiano Rattazzi (FCA), Hugo Eurnekian (Corporación América), Eduardo Macchiavello (Cámara de la Industria Farmacéutica), Mario Grinman y Guillermo Dietrich (Cámara de Comercio) y padre del ex ministro de Transporte, Luis Betnaza (Techint) y Nicolás Pino (Sociedad Rural Argentina), entre otros.