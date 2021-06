MasterChef Celebrity: qué le dijo Santiago del Moro a Claudia Fontán tras levantar el caramelo

Claudia "La Gunda" Fontán en MasterChef Celebrity 2 (Telefe, lunes a jueves a las 22.30) sigue en el ojo de la tormenta por su decisión de continuar preparando un plato con comida que se le había caído al suelo.

Ahora, Adrián Pallares dio a conocer que la participante que ayer fue eliminada mantuvo una charla secreta con Santiago del Moro sobre el desagradable episodio que desató la indignación generalizada del público.

El conductor de Intrusos contó cómo su colega intentó salvar a la participante segundos después del incidente que tuvo semanas atrás.

"El día que nace toda esta historia, cuando se le cae el caramelo al piso y ella lo junta con sus manos, y que después lo pone en la preparación, Santiago del Moro la ve, estaba parado a dos metros", relató el periodista.

"Se le acercó y le dijo 'Gunda, no vas a juntar eso'. Y ella le dice 'no, no, no lo voy a juntar'. Luego él le aconsejó: 'si lo vas a usar, pedí disculpas, y si es necesario, llorá'", revelo Pallares hoy en Intrusos (América, lunes a viernes a las 13.30)

"La Gunda le dijo que sí y luego pasó todo lo que ya vimos", señaló el conductor de América, que además hizo hincapié en la cercanía que tienen Santiago y Claudia por compartir las mañanas de FM La 100, él en El Club del Moro y ella en No está todo dicho.