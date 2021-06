La indignación de Brian Buley por el desembarco de Dalma Maradona en “El Marginal”

Luego de que se conociera que Dalma Maradona (34) formará parte del elenco de El Marginal, uno de los actores más populares de la ficción dirigida por Luis Ortega (40), salió a criticar la incorporación.

Se trata de Brian Buley (26), el interprete de "Pedrito", quien se mostró muy indignado con la noticia y no dudó en expresarlo públicamente a través de un audio de WhatsApp que le envió al periodista de Radio Mitre Juan Etchegoyen.

"No tengo nada en contra de Dalma Maradona pero me parece una falta de respeto hacia los demás compañeros porque estamos en un momento difícil por esta pandemia. No es justo que esté en El Marginal. Obviamente por la muerte de su papá coincido con eso, porque para olvidarse un poco lo que es el sufrimiento... Pero también me pongo del lado de la gente que no tiene trabajo", comentó el actor.

Si bien no se tiene certeza si Dalma aparecerá en la cuarta o quinta temporada, puesto a que ambas están siendo rodadas al mismo tiempo, si está confirmado que la hija del eterno Diez de la Selección interpretará a una novia de Furtado (Diosito Borges), quien en las primeras temporadas se involucró sentimentalmente con varios personajes caracterizados por La Joaqui (Mecha) y Cumelén Sanz (La Kari).