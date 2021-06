VIDEO .- Flor Vigna la rompió imitando a Britney Spears y aprovechó para tirarle un palo a Nico Occhiato

Flor Vigna la rompió anoche en "La Academia", el reality de Showmatch, imitando a Britney Spears: obtuvo uno de los puntajes más altos hasta el momento. Pero antes de su performance, tuvo un ida y vuelta con Marcelo Tinelli simulando ser la cantante estadounidense y aprovechó para tirarle un palo a Nicolás Ochiatto, su ex novio.

“I don’t speak spanish” (”No hablo español”), fue lo primero que dijo. De inmediato, Facu Mazzei -su partenaire en el certamen- se definió como su traductor. Luego de que asegurara que era la primera vez que estaba en la Argentina, Tinelli la puso al día al contarle sobre la situación sanitaria por la pandemia del coronavirus y bromeó con la Copa Libertadores.

“Thank you, Marce. You are very boludo” (”Gracias, Marce. Vos sos muy boludo”), respondió la actriz, siempre caracterizada como Britney.“No, Facundo me dijo que (‘boludo’) es ‘amazing’ (asombroso)”, añadió. Siguiendo el tono de la broma, en su traducción, Mazzei sostuvo que “le gusta Nino Bravo”.

Antes de su actuación, Tinelli le hizo una pregunta más:“¿Está de novia?”. La consulta en realidad iba dirigida a la reciente separación de Flor Vigna con Ochiatto.

La actriz supo seguirle el juego al conductor y tartamudeó antes de responder. Cuando quiso hacerlo, emuló que el micrófono no andaba. Sin embargo, Tinelli le consultó directamente por el animador que había sido convocado para formar parte de La Academia pero se bajó por otros compromisos laborales.

“¿Conocés a Nico Occhiato?”, siguió el Cabezón. Y Vignaaprovechó la oportunidad para seguir respondiendo como si fuera Britney Spears: “¡Oh! ¡Is very boludo!” (”Es muy boludo”).

De inmediato aclaró que era un chiste y que su intención no era insultarlo, además de precisar que mantiene una excelente relación con su ex. “No, no, no. Es boa pessoa”, dijo en portgués (traducido al español: ”Buena persona”).

Luego sí llegó el momento de la interpretación y el jurado la elogió: con 27 puntos se perfila para meterse en la tercera semana del certamen.