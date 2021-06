Macri aceptó una propuesta de El Dipy: "Cuando quieras"

El Dipy le hizo una propuesta a Mauricio Macri en su cuenta de Twitter, luego de asegurar que está cansado de que lo tilden de "macrista", y el ex presidente aceptó. ¿De qué se trata? Tomarse una foto juntos.

"Podrido me tienen diciéndome MACRISTA Ni lo conozco Macri. ¿Tanto quieren que lo conozca?", comenzó escribiendo el cantante de cumbia. "Qué les pasa... Si no pienso como ustedes, ¿soy de Macri? Me cansaron", añadió en el mismo tuit.

Por último, lanzó: "Solo por el placer de verlos reventar de bronca a los K, le voy a pedir una foto. Hola Mauricio Macri, ¿sale selfie?".

Lejos de ignorarlo, el ex mandatario nacional le contestó: "Cuando quieras hacemos la foto".