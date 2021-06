“Te dije que te quedaras conmigo": los mensajes de Facebook al ladrón de 15 que murió en La Loma

Un adolescente de 15 años fue asesinado anoche de un disparo por el propietario de una casa situada en La Loma, más precisamente en 49 entre 27 y 28, durante un intento de asalto que había comenzado con un ataque sobre un vehículo estacionado.

El joven apodado "Torrejita", antes de ingresar a la vivienda, tomó del cuello a un nene de 7 años a punta de pistola e intentó usarlo de escudo humano. El menor, aterrado, forcejeó para soltarse.

Luego sí ingresó a la casa de manera violenta y se tiroteó con el dueño de la casa, resultando gravemente herido. Si bien logró escapar rápidamente del lugar en moto junto a su cómplice, se desvaneció en 38 y 29 y su cuerpo quedó tirado allí.

Conocida la noticia, los amigos del adolescente comenzaron a dejarle mensajes en Facebook. “Te dije que te quedaras conmigo, estábamos esperando la comida, hermano Por qué te fuiste, la concha de la gorra, que en paz descanses”, escribió uno de los últimos en verlo.

“El sábado de caravana en la puerta de casa comimos un pan casero, jajaja, todo duro, ¿te acordás, manito? Estuvimos hablando que querías empezarte tu pieza ahí con tu abuela y tu mamá. Querías juntar plata para tus hermanitos y nos dimos un abrazo”, continuó otro.

“Ayer me diste un abrazo llorando por lo de tu noviecita, me dijiste mirando a la tele ‘se me fue el amor de mi vida, amigo’ llorando y todos los chicos ahí aconsejándote para que no hagas cagadas, querías salir a toda furia y ahora te estuve esperando amigo con las pizzas para comer”, concluyó. Otro de los amigos, por su parte, lo recordó como “un cago de risa”.