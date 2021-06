Reabren la exportación de carne pero con menos cortes, y rebajan precios internos

En una reunión con sabor a poco para las entidades agropecuarias, el Gobierno anunció la apertura parcial de las exportaciones de carne bovina -hasta fin de año no se podrá vender al exterior cortes tales como asado, falda, matambre y vacío-, al tiempo que adelantó el lanzamiento de un nuevo plan ganadero. Las partes, asimismo, se comprometieron a participar de una mesa sectorial para coordinar futuras medidas de aliento para el sector.

El encuentro tuvo lugar ayer a la mañana en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada donde el presidente Alberto Fernández junto a la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca y los ministros Matías Kulfas (Producción) y Luis Basterra (Agricultura), recibieron a representantes del sector cárnico: estuvieron presentes José Martins (Consejo Agroindustrial Argentino), Nicolás Pino (Sociedad Rural), Dardo Chiesa (Mesa Nacional de Carnes), Alberto Fantini (Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados), Carlos Iannizoto (Coninagro), Carlos Achettoni (Federación Agraria) y Jorge Chemes (Confederaciones Rurales Argentinas), entre otros.

No hubo foto final que ilustrara un supuesto entendimiento y en la conferencia de prensa posterior, sólo estuvieron presentes Kulfas y Basterra. Los dirigentes agropecuarios hicieron declaraciones fuera de Casa de Gobierno donde consideraron los anuncios como “insuficientes”.

Lo cierto es que el Gobierno les informó la rehabilitación de la exportación de carnes pero hasta el 50 por ciento del volumen mensual promedio vendido en 2020. La medida regirá hasta el 31 de agosto y podrá ser prorrogada sino llegaran a bajar los precios en los mostradores.

Con todo, en el Ejecutivo deslizaron que el volumen exportable podría ampliarse en función de la evolución de los precios, producción y abastecimiento del mercado interno. “Ninguno desconoció el rol del Estado en este tema. Y a medida que avance el plan ganadero y se estabilicen los precios, habrá más apertura para exportar”, explicó ayer a este diario un funcionario que asistió a la reunión. “Ahora toda la cadena de producción y distribución está integrada en el Consejo Agroindustrial así que la Mesa de Enlace, en los hechos, funciona bajo ese paraguas”, añadió al valorar la vuelta al diálogo con dirigentes que semanas atrás habían lanzado un paro de comercialización en rechazo a las restricciones oficiales.

Los dirigentes rurales hablaron al traspasar las rejas del palacio de Gobierno. El titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, dijo que “venimos buscando que se liberara el 100 por ciento de las exportaciones de carne pero seguiremos luchando. Ahora con esta propuesta que nos hicieron de poder integrar una mesa para trabajar y es la primera vez que nos convocan, para lograr estabilizar los precios y así liberar el otro 50 por ciento”. Con todo, se mostró en contra de las restricciones al asegurar que “lo que hay que generar es confianza, porque el productor debe invertir en un proceso que le lleva cuatro años y si no tiene una señal clara no va a hacerlo”.

Para Carlos Iannizzotto, de Coninagro, el mantenimiento de las limitaciones a las ventas al exterior “no es una buena señal para el sector productivo porque lo que buscamos es producir más y para producir más no hay que restringir. Es la oferta lo que tenemos que mejorar y ahí hay que trabajar”.

En este sentido, reconoció que “no nos vamos conformes, no es una medida que va a favorecer al sector productivo y pone en riesgo al sector laboral y nadie puede asegurar el precio al consumidor porque hay otros factores de la macroeconomía que no dependen del sector. Si avalamos en que hay que seguir con controles para combatir la ilegalidad y todo aquello que no esté conforme a las normas existentes”.

Es que las medidas del Ejecutivo incluyen una mayor fiscalización sobre el sector exportador para evitar casos de “subfacturación”, una de las causas de la interrupción de las exportaciones de carnes.

El otro motivo de las medidas ha sido el aumento de precios al consumidor de los diferentes cortes. Ayer se confirmó la prohibición transitoria a la exportación de media res, cuartos con huesos y 7 cortes (asado, falda, matambre, tapa de asado, cuadrada, paleta y vacío). El objetivo es que haya mayor stock en el mercado doméstico que posibilite una reducción en los valores.

Para el ex ministro de Agricultura y titular de la Rural, Luis Etchevehere, cerrar o limitar las exportaciones no va a hacer que baje el precio de la carne. “Todo lo contrario. Esta decisión hace que suba el precio. Y, como todos los bienes y servicios, eso genera inflación”, concluyó.

Mientras, en el Ejecutivo apuestan al desarrollo del nuevo plan ganadero con el que buscarán otorgar financiamiento a tasas subsidiadas, y beneficios fiscales. A mediano plazo, el objetivo es aumentar la producción de carnes y pasar de las 3,2 millones de toneladas actuales a 5 millones de toneladas por año.

Asimismo, el Gobierno anunció la continuidad del acuerdo con los frigoríficos y supermercados para extender todos los días de la semana las ofertas de cortes a precios accesibles: tira de asado a $359, vacío a $499, matambre a $549, cuadrada o bola de lomo a $515, tapa de asado a $429, carnaza a $379, entre otros.

No podrán ser exportados: asado, tapa de asado, falda, matambre, vacío, cuadrada y paleta