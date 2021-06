Dramático descargo de la mamá del nene tomado como escudo por el ladrón abatido en La Loma

La mamá de los menores que el martes a la noche fueron víctimas de los motochorros en La Loma hizo un dramático descargo en las redes sociales. En su cuenta de Facebok contó que viven amenazados luego de que su nene de 7 años haya sido tomado como escudo antes de ingresar a la vivienda donde un amigo de su padre se tiroteó y mató de un balazo en el abdomen al delincuente de 15 años identificado como "Torrejita".

"Las fotos y datos de mis hijos y de su papá escrachados por todos los medios a nivel nacional, SON LAS VÍCTIMAS y hoy tenemos que estar guardándonos por miedo a represalias, además de tener que depender de una fiscal que nos derive a psicólogos, asistentes social y la mar en coche", fue el inicio del relato de la mujer. Luego agregó: "Acá esta la cara del lacra que encañonó y tomó de rehén a mi hijo y además disparó más de 5 tiros a su papá y amigo".

También se preguntó: "¿Que hace un pibe de 15 años tomando la vida de 4 personas como un globo que los puede hacer explotar cuando se les cante?. Pedimos los datos de los LADRONES y ¿saben que? No pueden darnos por que son menores!!!!!! Como que mis hijos no lo fueran".

Junto a la publicación de varias fotos del chico acusado de haber intentado robar en la casa de 49 entre 27 y 28, escribió: "Mira esa carita laucha hdrmp nos cagaste la vida a gente laburante y que se parte el lomo pagando impuestos alquiler y arañando el pesos del día a día para poder vivir y progresar y vienen estos delincuentes haciéndose los gauchos pistolas y te la arrebatan en exactamente 2 minutos". Y concluyó diciendo que "esta basura se llama Ezequiel Cuello, bueno se llamaba, casi te llevas unas vidas por tu puteria y mala vida hijo de puta".

El tremendo episodio

Cabe resaltar que ayer, mientras un grupo de vecinos reclamaba seguridad en La Loma y se difundían en las redes sociales mensajes de despedida al adolescente muerto en el tiroteo ocurrido en La Loma, la investigación judicial confirmaba la libertad para el peluquero que realizó el disparo mortal. Si bien el análisis de la escena del martes por la noche parece encaminarse hacia un encuadre de “legítima defensa”, la fiscal del caso Virginia Bravo (UFI Nº 7) seguía analizando elementos probatorios y preparaba la convocatoria a declaración de Marcelo Maza, el hombre que disparó, imputado en la causa que, hasta el momento, tiene la carátula de homicidio y tentativa de robo, indicó una fuente de Tribunales. Hoy deberá presentarse en la Fiscalía a declarar.

Una fuente policial le dijo a este diario que Maza disparó con una pistola Vegeta calibre 6.35, que está registrada a su nombre. Eso ocurrió alrededor de las 21.30, cuando estaba de visita en la casa de su amigo, el enfermero Germán Padrón. Los hombres charlaban adentro. Afuera, en un Fiat 600 estacionado sobre la vereda, jugaban dos menores de 7 y 9 años, también de visita. Entonces, apareció un desconocido que tomó a uno de los chicos como escudo y comenzó a patear la puerta de acceso a la casa. La embestida rompió la cerradura, el nene zafó del agarre y el intruso avanzó. Al ingresar hubo un cruce de disparos que terminó con el joven muerto minutos después, cuando su cómplice en moto lo abandonó en el asfalto a pocas cuadras.

Despedida a "Torrejita"

Ayer los amigos del adolescente comenzaron a dejarle mensajes en Facebook. “Te dije que te quedaras conmigo, estábamos esperando la comida, hermano Por qué te fuiste, la concha de la gorra, que en paz descanses”, escribió uno de los últimos en verlo. “El sábado de caravana en la puerta de casa comimos un pan casero, jajaja, todo duro, ¿te acordás, manito? Estuvimos hablando que querías empezarte tu pieza ahí con tu abuela y tu mamá. Querías juntar plata para tus hermanitos y nos dimos un abrazo”, continuó otro.

“Ayer me diste un abrazo llorando por lo de tu noviecita, me dijiste mirando a la tele ‘se me fue el amor de mi vida, amigo’ llorando y todos los chicos ahí aconsejándote para que no hagas cagadas, querías salir a toda furia y ahora te estuve esperando amigo con las pizzas para comer”, concluyó. Otro de los amigos, por su parte, lo recordó como “un cago de risa”.