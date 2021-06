La Loma: asalto, muerte y un caso que reabre viejos debates

Mientras un grupo de vecinos reclamaba seguridad en La Loma y se difundían en las redes sociales mensajes de despedida al adolescente muerto en el tiroteo en la casa de 49 entre 27 y 28, la investigación judicial confirmaba la libertad para el peluquero que realizó el disparo mortal.

Si bien el análisis de la escena del martes por la noche parece encaminarse hacia un encuadre de “legítima defensa”, la fiscal del caso Virginia Bravo (UFI Nº 7) seguía analizando elementos probatorios y preparaba la convocatoria a declaración de Marcelo Maza, el hombre que disparó, imputado en la causa que, hasta el momento, tiene la carátula de homicidio y tentativa de robo, indicó una fuente de Tribunales. Hoy deberá presentarse en la Fiscalía a declarar.

Una fuente policial le dijo a este diario que Maza disparó con una pistola Vegeta calibre 6.35, que está registrada a su nombre. Eso ocurrió alrededor de las 21.30, cuando estaba de visita en la casa de su amigo, el enfermero Germán Padrón. Los hombres charlaban adentro. Afuera, en un Fiat 600 estacionado sobre la vereda, jugaban dos menores de 7 y 9 años, también de visita. Entonces, apareció un desconocido que tomó a uno de los chicos como escudo y comenzó a patear la puerta de acceso a la casa. La embestida rompió la cerradura, el nene zafó del agarre y el intruso avanzó.

Germán Padrón, el dueño de casa, relató la secuencia del asalto que terminó con un adolescente muerto / Sebastián Casali

Adentro se generó un tiroteo. Los dos hombres habían visto la escena de la vereda por las cámaras que tiene instaladas Padrón. Según contó el dueño de casa, tuvieron como primer gesto encender la alarma vecinal.

“Capaz, la alarma vecinal lo enfureció y entró. Por eso, nos tiró a matar. Apenas entra dispara con un arma que debe ser calibre 38 porque dejó un hueco terrible”, contó el enfermero. A esa altura, el nene y la nena habían corrido hacia la esquina.

El orificio que dejó el disparo del ladrón, según contó el dueño de casa / EL DIA

“Marcelo siempre pasa a la noche. Charlamos un rato adentro de casa. Tengo un monitor grande por el que veo las cámaras. Él siempre pone el auto arriba de la vereda por seguridad. Anoche, los nenes salieron a jugar con mi perrita y cuando veo las cámaras veo al tipo encapuchado que agarra al nene”, apuntó.

Luego contó que “lo primero que hago es activar la alarma. Enseguida (el ladrón), patea la puerta y se abre. No entendíamos nada. Por eso, empiezo a correr y Marcelo hace lo mismo porque el tipo entra disparando. No hay duda que esa bala era para mí”, dijo.

Según un informe preliminar de autopsia, el ladrón recibió un disparo en el pecho. Luego, escapó hacia la calle y corrió. Se presume que se subió a una moto con otro joven al comando. El herido cayó del vehículo en 39 y 28. Murió en la calle y un rato más tarde fue reconocido allí por la madre. Según informó la Policía, se llamaba Ezequiel Cuello, tenía 15 años y vivía en Los Hornos.

El nene de 9 años, como escudo, ante la puerta de acceso / video

Conocida la noticia, amigos del chico apodado “Torrejita” comenzaron a dejarle mensajes en Facebook. “Te dije que te quedaras conmigo, estábamos esperando la comida, hermano. Por qué te fuiste...”, puso un usuario de esa red.

“Ayer me diste un abrazo llorando por lo de tu noviecita, me dijiste mirando a la tele ‘se me fue el amor de mi vida, amigo’, llorando, y todos los chicos ahí aconsejándote para que no hagas cagadas, querías salir a toda furia y ahora te estuve esperando amigo con las pizzas para comer”, concluyó otro usuario.

El enfermero y sus vecinos vieron repetirse una escena de violencia y miedo en ese enclave de La Loma y lo expusieron en una reunión, a media tarde, bajo la lluvia. Del grupo de una treintena de personas, sólo aceptaron identificarse y hablaron con este diario, Claudia, Jorge, Ester, José y Rubén. “La situación es insostenible. No se puede seguir viviendo más así”, dijo uno de los vecinos.

“Capaz la alarma vecinal enfureció al ladrón y entró. Por eso, nos tiró a matar. Apenas entró en la casa disparó”

Germán Padrón

Víctima del robo, dueño de casa

Estimaron que el cuadro se agravó en lo que va de este año y reclamaron más patrullajes. “Ya ni sacar la basura podemos tranquilos. Hay que mirar para todos lados, ya que en cualquier momento se te viene encima algún delincuente”, se quejó otro de los manifestantes.

Los vecinos coincidieron en señalar que el barrio está asediado por motochorros, que “circulan hasta a contramano y a cualquier hora”, dijo otra frentista.

Solicitaron además que la Comuna instale una cámara de seguridad en 49 y 28.

En el grupo recordaron que en la misma casa sufrieron un robo hace varios años.

Por la tarde, algunos frentistas mencionaron un asalto sufrido por otro vecino de la misma cuadra.

“Se metieron en su casa y le robaron, entre otras cosas, su camioneta”, reflejó uno de los frentistas que habló con este diario.