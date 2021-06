Se desplomó parte de un edificio en Miami: desesperada búsqueda de sobrevivientes en los escombros

El derrumbe parcial de un edificio en Miami provocó esta mañana un enorme despliegue del servicio de bomberos de Miami Dade, según indicó el servicio en su cuenta de Twitter. "Más de 80 unidades'' del servicio, incluidos equipos de rescate, "están en el lugar con asistencia de departamentos de bomberos municipales'', señaló el tuit.

Los bomberos realizaban una operación de búsqueda y rescate. Las autoridades no habían reportado aún si había víctimas ni detallaron cuánta gente vivía en el edificio.

La policía cortó las calles cercanas y decenas de vehículos de rescate y bomberos, ambulancias y policía inundaron el lugar. La sargento de bomberos Marian Cruz dijo que la situación aún estaba en desarrollo, aunque "puedo decirles que el edificio tiene doce pisos. Toda la parte trasera del edificio se ha derrumbado''.

