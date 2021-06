Se recibieron de médicos en abril y aún esperan para matricularse en Nación

Unos 50 médicos que se graduaron en abril último de la Universidad Nacional de La Plata denunciaron que no pueden matricular sus títulos en el Ministerio de Salud de la Nación porque ese organismo desconoce las certificaciones digitales. “Nos dieron el título de médicos el 23 de abril, pero Nación considera ilegal el título digital, pese a que es válido desde 2018; en octubre tenemos que entrar a la residencia, pero sin la matrícula no vamos a poder”, contó una de las profesionales afectadas.

Los graduados destacaron que no tuvieron la misma suerte los profesionales que se matricularon en el Ministerio de Salud de la Provincia, a los que de inmediato se les reconoció el título. Sin embargo, los aspirantes a las residencias en hospitales nacionales sufrieron varias complicaciones.

“Estamos de un lado para el otro, en el medio de una situación que no buscamos, en Nación nos dicen que hablemos con la Universidad y en la Universidad afirman que el título digital es válido”, se comunicó.

Sin saber cómo continuar, los graduados analizan presentar un recurso de amparo ante la Justicia. No obstante indicaron que la presentación cuesta unos 80 mil pesos y, aunque la suma se reparta entre los 50 afectados, es otra complicación para muchos.

“Hicimos un zoom, porque si no hay respuesta, la opción que tenemos es presentar un amparo y se supone que tendría que salir a favor nuestro. Pero obviamente que no todos contamos con el dinero para eso”, dijo una de las médicas a las que Nación no le reconoce el título digital.

Por su parte, se supo que Fernando Tauber, presidente de la UNLP, envió una nota a Carla Vizzotti, ministra de Salud de la Nación en la que se expresó “la preocupación que embarga a la comunidad universitaria de La Plata respecto de la demora por parte de los servicios administrativos del Ministerio a su digno cargo en la admisión de los diplomas de nuestros graduados de carreras vinculadas a la salud para el trámite de la matriculación”.

Se indicó que el 8 de abril último se comunicaron al Ministerio las modificaciones que la Universidad implementó respecto de la emisión de sus diplomas y se solicitó que se arbitren los medios para facilitar las tramitaciones en cuestión.

La UNLP estableció por Ordenanza Nº 300 que los diplomas correspondientes a las carreras de grado serán en lo sucesivo documentos de formato portable (PDF), otorgados mediante firma digital, con las medidas de seguridad y procedimientos vigentes para la validez nacional de los mismos.