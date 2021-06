Fotos.- Insólito: espectadora provocó un accidente masivo en el pelotón del Tour de Francia

El Tour de Francia vivió una gran caída a unos 45 kilómetros de la llegada de la primera etapa, este sábado camino de Landerneau.

Un ciclista del equipo Jumbo, el alemán Tony Martin, ubicado en las primeras posiciones del pelotón, se golpeó con la pancarta de una espectadora que invadía la calzada. Al caerse, varios corredores se fueron al suelo, formando una enorme montonera en la estrecha carretera.

En ese momento de la carrera solo había un fugado, el neerlandés Ide Schelling (Bora), que contaba con menos de dos minutos de ventaja.

El alemán Jasha Sutterlin (DSM) abandonó en los minutos posteriores a la caída.

La primera parte del pelotón decidió esperar a que se reformara el grupo.

El campeón de Italia, Sonny Colbrelli (Bahrain), y el campeón de Bélgica, Wout van Aert (Jumbo), estaban entre los ciclistas distanciados, junto al escalador colombiano Miguel Ángel López (Movistar).

Alejandro Valverde (Movistar), uno de los corredores afectados por las dos caídas en la primera etapa del Tour de Francia al perder 5.33 minutos, pidió "mucha precaución a los espectadores" de la carrera tras el percance ocasionado por un seguidor que portaba una pancarta y que ocasionó el primer accidente masivo.

"Los inicios aquí suelen ser así. En mi caso, por fortuna, sólo pequeños rasguños en el brazo. Mucho ánimo a los afectados, espero que no haya lesiones graves y que nos veamos todos mañana en salida", dijo el campeón del Mundo 2018 en su cuenta de twitter..

"El Bala", quien aspiraba a ganar la etapa y vestir el primer maillot amarillo como hizo en la edición de 2008 por tierras bretonas, mandó un mensaje a los seguidores.

"Mucha precaución a los espectadores en carrera por favor", ha señalado

DENUNCIA

El Tour de Francia anunció su intención de denunciar a la espectadora que originó este sábado la multitudinaria caída producida a 45 kilómetros para meta de la primera etapa, en Landerneau.

Los organizadores insistieron en el respeto a las reglas de seguridad hacia los corredores del Tour, víctimas de dos caídas en la última media hora de carrera.

"Denunciamos a esta señora que se comportó muy mal", declaró a la AFP el director adjunto del Tour Pierre-Yves Thouault.

"Hagamos posible que el espectáculo no sea estropeado por comportamientos inadmisibles por parte de una ínfima minoría de espectadores", añadió el director adjunto del Tour.

Pierre-Yves Thouault recordó la obligación de permanecer fuera de la carretera, no cruzarla, y no hacerse selfies.