Laura Novoa habló del pago que recibió por conducir el homenaje a los fallecidos por coronavirus

La participación de Laura Novoa en la presentación y conducción del homenaje a los fallecidos por coronavirus, ayer en el Centro Cultural Kirchner (CCK) , en donde participaron el presidente Alberto Fernández, los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, levantó temperatura ayer en las redes sociales a partir de versiones que indicaban que la actriz habría cobrado medio millón de pesos por su intervención.

Esta mañana, en medio de la polémica el periodista Angel de Brito habló con Novoa y le consultó acerca del rumor que derivó en un sinfín de comentarios en las redes, sobre todo en Twitter.

Tras la consulta, la actriz aseguró que "lo que me pagaron por la conducción del evento es el 10% de lo que se está diciendo. Además al ser un trabajo actoral el pago lo depositan en la Asociación Argentina de Actores..."

"Sé que es poco, pero fue un honor que piensen en mí y que sea este mi primer paso como posible conductora", sostuvo Novoa en una comunicación a través de WhatsApp.

A su vez, Novoa explicó porque no dio entrevistas para aclarar los dichos.

“Por un lado no puedo hacer la nota porque filmo y la empresa para la que estoy trabajando no me permite hacer entrevistas. Igual les agradezco el espacio que me están ofreciendo para aclarar que es falso que yo haya cobrado ese dinero que figuraba en las redes", expresó.

En su cuenta de Instagram, Novoa comentó: "Me sentí honrada por haber sido convocada para conducir el acto de homenaje a las víctimas fallecidas por covid-19. Fue un acto plural desde el punto de vista político, religioso y cultural, en el que participaron las autoridades de todas las provincias y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires".

También dijo: "Lamentablemente me veo en la situación de aclarar que la cifra que están diciendo que cobré por el mismo es absurda y totalmente alejada de la realidad. El pago se realiza a través de la Asociación Argentina de Actores en donde pueden constatarlo. Me duele que estén diciendo cosas que no son verdad, pero sobre todo me duele que algunas personas mientan sobre cuestiones tan sensibles que deberían unirnos a todes".

"Mi agradecimiento a todos los trabajadores esenciales, a los mensajes de amor y de respeto de la gente. Y, sobre todo, porque es lo más importante, mi acompañamiento a los familiares de los fallecidos en esta pandemia. Con la esperanza de que tanto dolor nos una y podamos construir una sociedad más justa", cerró la actriz.