La Zona Oeste, a merced de asaltos callejeros y entraderas

Durante todo lo que va de 2021 y gran parte del año pasado -cuando cobró acaso más impulso y llegó a niveles extremos, con violaciones y baleados-, en los barrios y las localidades que confluyen en la Zona Oeste platense se llevaron a cabo reuniones y marchas con un motivo en común: la inseguridad sin control que atraviesa a los vecinos de Los Hornos, Lisandro Olmos, Etcheverry, Melchor Romero y Abasto. Los ataques en el corredor frutiflorihortícola no son una novedad, pero en el último tiempo se dan con una frecuencia inusitada. “Cambian comisarios, pero si no hay recursos no pasa nada. La Zona Oeste no está liberadam está olvidada”, reflexionó uno de los organizadores del encuentro que tuvo lugar a principio de año en 197 y 45 y al que acudieron unas 150 personas.

Desde ese entonces, poco cambió. Los jueves a la tarde, la caravana de autos que circula con carteles y bocinazos por las avenidas 60, 66, 137 y 143, sigue en plenitud.

También hubo otras movidas similares en las áreas rurales de Romero y Olmos (en esta última, con dos importantes en enero). Los ataques, en su enorme mayoría con fines de robo, tienen en común no sólo el salvajismo al que son sometidos los trabajadores rurales, sino también detalles en la mecánica. Grupos “comando” de tres o más individuos arremeten contra los agricultores con la fuerza de las armas. Luego vienen las golpizas, las amenazas de muerte y el saqueo.

Jorge Girano, uno de los referentes de Olmos, le dijo a EL DIA en una de esas oportunidades que entre los pedidos concretos que elevaron a las autoridades, figura “que los móviles que anden por adentro de los barrios” e hicieron “mucho hincapié en el sector hortícola, que la está pasando bastante mal, sobre todo las familias a las que les violaron las nenas”.

El pedido, a juzgar por lo que sucedió desde entonces, aún no fue escuchado.

MADRUGADA VIOLENTA

El sábado por la madrugada, Hidalgo (26) dormía apaciblemente en la casilla de madera que un amigo le presta desde hace algún tiempo, situada en el kilómetro 32 de la ruta 6; con más precisión, en un terreno situado en 271 y 33. El lugar es de difícil acceso: se puede llegar desde las rutas 2 o la 6, pero atravesando un sinuoso camino de tierra en mal estado, que cuando llueve se vuelve intransitable.

Por eso la sospecha del dato con el que contaban los cinco malvivientes armados que lo sorprendieron a las 2 y lo sacaron de la cama, tiene asidero. Lo cierto es que, a los golpes, obligaron a que se levantara. Bajo la luz mortecina de una lámpara, Hidalgo pudo echarles un vistazo. Iban todos con ropas oscuras y tenían los rostros cubiertos. Tras maniatarlo, amenazaron con matarlo para que entregara “la plata”. Sin embargo, el ruido que hicieron al romper la puerta de entrada, alertó a los perros y también a los habitantes de las otras dos viviendas que se emplazan en el mismo campo. Ya en pie, uno de los vecinos accionó la alarma comunal, que comenzó a sonar con fuerza. En segundos la calle se llenó de trabajadores rurales. Y los ladrones, con el temor de ser rodeados, decidieron irse con lo que habían obtenido hasta el momento.

La cuadra de 135, 63 y 64, cercada por ladrones en dos ruedas / S. casali

Los vieron salir a la carrera campo a traviesa, “hasta la calle que te lleva a la ruta 2”, contó Santiago, uno de los involucrados en la respuesta vecinal. Mientras tanto, alguien llamó al 911, pero cuando el patrullero llegó los delincuentes se habían esfumado entre la noche y los pastizales con 100 mil pesos, un televisor y las llaves de una camioneta Honda.

“Ya hubo otros intentos. Se ve que nos relojearon porque antes no pudieron meterse”, agregó el hombre.

En tanto, en Los Hornos los embates de los motochorros parecen no menguar de ninguna forma. Durante el fin de semana se registraron diversos hechos que se suman a una larga lista. “Necesitamos más controles, le robaron al playero de la estación de servicio de 60 y 150”, advirtió un hornense. Las réplicas no se hicieron esperar: en 72 entre 154 y 155, el viernes, dos personas en moto asaltaron a un empleado de la construcción a las 9:30. Le dispararon y lo hirieron en una pierna. Ese mismo día, en 60 y 148, a Gabriel Pavón lo interceptaron para sustraerle la billetera y un bolso color verde. Adentro tenía sus documentos personales, una tarjeta de crédito. “Fueron dos motochorros, tenían barbijo y camperas a penas se les veía los ojos”, contó. A metros de ahí, un día antes, el encargado de un almacén fue encañonado por un malviviente que fugó con el dinero de la registradora.

El sábado, dos sujetos armados atracaron a una transeúnte en 63 entre 144 y 145. Por último, Stella Maris aseguró que en la cuadra de 135 entre 63 y 64, los hechos delictivos son moneda corriente. “Pido más seguridad en esta zona de Los Hornos, el sábado a las 21 le robaron a un chico delivery a las 21 horas mientras estaba por entregar un pedido”, comentó.