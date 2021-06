Picante debate entre Cachanosky y De Mendiguren por la crisis económica

El economista Roberto Cachanosky y el ex titular de los industriales (UIA) y actual presidente de Bice, José Ignacio de Mendiguren, mantuvieron un picante contrapunto en el marco de un debate televisivo por la situación económica del país. El cruce contó con algunas líneas analíticas, pero levantó temperatura a partir de algunas chicanas y acusaciones.

Cachanosky deslizó que “entiendo el problema de la cuarentena pero hay gente que no puede no trabajar. Y al Estado no le alcanza la plata ni para llegar a fin de mes. Tenemos 19 millones de pobres según el Indec, cuatro millones y medio de indigentes, dos millones doscientos mil desocupados, casi el 60% de los chicos de hasta 14 años viviendo debajo de la línea de la pobreza. Argentina es un país que no invierte. Este es el escenario. No podés parar más la economía. Cerraron 90 mil comercios”.

El economista, quien mantuvo vínculo con el gobierno de la Alianza, sostuvo que en la presente gestión “la pifiaron grueso en el manejo de la cuarentena. No insistamos con la cuarentena. La gente va ir a trabajar porque necesita comer. Así como vamos, vamos mal”.

En contrapartida, el ex UIA señaló que “yo creo que Argentina tiene salida. Creo que estamos en el camino correcto con las medidas que se han tomado con las dificultades tremendas que hay. En los últimos 12 meses los gobiernos del mundo anunciaron medidas fiscales por el 15,3% del PBI mundial. Países que entraron a la crisis viniendo de tener estabilidad, sin inflación y con tasas negativas, están cayendo. Entraron con un auto impecable con combustibles y las mejores gomas. El mundo entero cae 3,3%. Estados Unidos 3,5%, Europa 6,4%, Japón 4,7% y Argentina 9,9%. Argentina entró a esa crisis con un Renault 12 picado, con gomas lisas y sin freno”.

Pero pronto el debate subió de tono, cuando Cachanosky lanzó: “Vos estuviste varias veces en la función pública e hiciste pelota al país. En el 2002 lo dejaron piedra sobre piedra. Estuviste en el Gobierno e hiciste un destrozo”. Enseguida el “Vasco” retrucó: “A la gente la confundís. Sanata y sanata. Dejaste 18 monedas circulando en la Argentina”.

El economista sostuvo que “en la Argentina se persigue al que invierte y se rompió la cultura del trabajo y se pasó a la de la dádiva. Te matan con impuestos, no te dejan importar insumos. Viene Moyano y te pone el camión delante de la fábrica y te dice no laburás. Nadie va a invertir en Argentina con estas condiciones”.

Y prosiguió que “Argentina no tiene moneda, tiene un sistema tributario esquizofrénico, tiene un gasto público alto e ineficiente, está fuera del mundo. Se destruyó la cultura del trabajo y se fue a la cultura de la dádiva. Argentina necesita cambiar dos cosas fundamentales. Que la dirigencia política deje de usar la democracia como una competencia populista para ver a quién le saca para darle a otro. El negocio de muchos políticos es tener pobres e indigentes”.

Atento a las declaraciones de su adversario, De Mendiguren le contestó que “la plata no se la llevó la gente. Se la llevó Toto Caputo y todos los que sabemos que se la llevaron. Populismo para él (por Cachanosky) es cuando le tenés que dar un plan social a alguien que tiene que comer. Pero no es populismo cuando hacen la transferencia de recursos financiera como pasó hace poco tiempo. Eso es populismo financiero”.

“Para el Gobierno cuantos más pobres tienen es más negocio. El negocio de ustedes es tener muchos pobres y ser los que reparten. Un pueblo pobre e inculto es parte del negocio del populismo”, afirmó Cachanosky.