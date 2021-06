Quejas de los gastronómicos de Bahía Blanca y Tandil:  "Esto ya no resiste más"

El sector gastronómico es uno de los más golpeados en la pandemia. Es por eso que cuando estaban empezando a levantar cabeza crecieron los contagios de coronavirus y el Gobierno nacional decidió meter marcha atrás con las aperturas que se estaban dando. Es por ello que las últimas medidas terminaron por acentuar la crisis.

En ese marco, tanto en Bahía Blanca como en Tandil salieron a plantear sus reclamos. Por caso, la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Bares, Confiterías y Afines bahiense emitió ayer un emitido un comunicado en el que advirtieron que por las restricciones ya están dándose cierres y pérdida de puestos de trabajo en la ciudad. El secretario Rodolfo Perata, señaló que "hoy no debería haber ninguna actividad que haya aprobado su protocolo sin trabajar" y que "esto ya no resiste más. Todo el mundo lo sabe y lo hemos hablado, no tiene sentido, es una discriminación y un cercenamiento inútil de la actividad que no con colabora nada. Es lamentable y angustiante para todo el sector que ya estemos en un punto como este, donde ya todo el mundo ejerce su trabajo y somos prácticamente los únicos que lo miramos desde afuera".

Por otro lado, en diálogo con el programa "Panorama" (LU2) resaltó: "Nos asiste la verdad, nos asiste la realidad, nos asiste el sentido de justicia y que hemos dejado sobradamente demostrado en el período que trabajamos con protocolo que los restaurantes no tienen nada que ve con este tema".

Por su parte, los gastronómicos tandilenses también expresaron su descontento en un comunicado. “No queremos ser historia, queremos seguir siendo parte de ella”, expresaron en la misiva donde también anunciaron que desde el miércoles van a abrir sus puertas de 7 a 23, con clientes adentro y con un aforo del 30 por ciento.

“Nos están empujando a la desaparición del sector”, aseguraron y recordaron que días atrás, ante las manifestaciones públicas de la situación sobre la crisis del sector que tiene vedado ejercer su actividad desde el 24 de abril (cierre de la gastronomía a las 18 y hotelería con restricciones), concretaron una reunión con el Intendente acompañado de su equipo y los concejales del oficialismo.

Luego, se concretó una reunión técnica a la cual asistieron “esperanzados en encontrar alternativas que nos permitieran ejercer la actividad aún con restricciones y más controles para asegurar a nuestros empleados, clientes y a nosotros mismos el menor riesgo de contagio posible de Covid, pero para nuestra sorpresa nada se pudo avanzar”. Según dijeron, “si bien algunas medidas como el diferimiento o eximición temporal de tasas y los servicios de energía son bienvenidas, no nos permiten solucionar nuestros problemas de caja, que sólo se logra con las ventas imprescindibles para poder pagar salarios a nuestros trabajadores hoy suspendidos en más del 80 por ciento, alquileres, proveedores y los gastos generales”.