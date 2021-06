Tras hacer una escena íntima con Luciano Castro, Romina Ricci confirmó que “es una bomba”

Romina Ricci habla sin pelos en la lengua, y cuando le preguntaron en una entrevista con El Nueve por sus experiencias filmando escenas sexuales en cine, siempre complicadas por la cantidad de gente mirando, la falta de intimidad y la repetición de tomas, la actriz se despachó con una tremenda anécdota que tiene como protagonista a Luciano Castro.

A la intérprete y directora le preguntaron si era verdad si había dicho que “pude comprobar que lo que dicen de Luciano Castro es verdad, está muy bien”. Y ella ella reconoció: “Eso es verdad, pero no sé si lo dije”.

“Lo comprobé, pero no al punto que se están imaginando ustedes… Hice teatro con Luciano, tuvimos muchos ensayos y sí, pude comprobar que es una bomba”, dijo. Y enseguida detalló: “Tuvimos escenas de sexo, pero no sexo”. ¿Pudo “testear” algo? “No se puede, es muy incómodo”, remarcó la actriz.

Eso dio pie a que Ricci contara cómo es en realidad el detrás de escena de las escenas íntimas. “No es lindo. Se piensan que sí, pero nada que ver. Es re estresante”, señaló Romina. Y recordó que una actriz le había contado que su compañero le había tenido que pedir disculpas por haberse “entusiasmado demasiado”, algo que, reconoció Ricci, también a ella le ha pasado.

“No importa, no viene al caso. Pero pasa. Y me pidió perdón”, contó la actriz. Y, al escuchar que le decían “pobre” al actor, remató: “¡Pobre yo que me tengo que fumar la confusión! Es muy incómodo para mí que se crean otra cosa”.

Casualmente, Castro confirmó su reciente separación de Sabrina Rojas, con quien estuvo once años en pareja y con quien tiene dos hijos, Esmeralda y Fausto, así que muchos escucharon con atención las palabras de Ricci. Y, claro, no pocos recordaron las fotos hot que circularon del galán, hace algunos años, donde quedaba en evidencia, justamente, lo señalado por Ricci...