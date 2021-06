Las chicas se ponen furiosas: violentos cruces entre Charlotte y Pampita, con insultos incluidos

Charlotte Caniggia y Pampita se sacan chispas en "La Academia" de Tinelli. Esta guerra tuvo declaraciones cruzadas que hasta llegaron a lanzarse insultos. "Bailás horrible, espantoso... Sos una irrespetuosa y una maleducada por decir que somos una mier...", fue la calificación de anoche de la jurado del envío de El Trece.

“Pampita conmigo fue mala. Y bueno, está embarazada y tiene las hormonas… ¡Viste que las embarazadas se vuelven locas! Es así, amigo. Las mujeres embarazadas tienen un humor medio especial”, aseguró la hija del Pájaro. Pero no se quedó ahí y fue por más: “No me gustó que me diga maleducada. Yo soy muy educada y la gente lo sabe, nunca maltrato a nadie. Quizás les molestó que diga las cosas en la cara. No está bueno pelearse con las mujeres, pero bardeó mal ahora. Yo soy una maleducada, pero ella sí me puede tirar mier… Eso no está bueno, entonces ella también es una maleducada. Que me diga que bailo horrible... Eso lastima a las personas, pero ella es así. ¿Qué esperar de Pampita, no? Si tenés códigos en la vida no sos tan forra".

Del otro lado la respuesta no tardó en llegar. La modelo, embarazada de 8 meses, disparó: "Cuando cambie el chip, y venga a pasarla bien le va a sumar a ella un montón. Te desconcentra, es mejor guardar toda la energía para el momento del baile pero si no lo va a usar a su favor a eso".

En la previa, Charlotte había hecho referencia a su presencia como panelista en "Pampita online": "Es una falsa y punto. Eso no se hace. Si yo le pido que me cuides... Hay cosas que no se hacen. Esto es tener códigos, porque si vos querés cuidar a una figura y que se quede en tu programa, no hagas eso" . Esto viene a colación de cuando pidió a la producción no cruzarse en un móvil con Yanina Latorre y la modelo no le habría hecho caso.