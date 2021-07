Preocupación en distintos barrios platenses por cortes de luz

Vecinos de distintos barrios de la Ciudad reportaron cortes de luz en la mañana de este jueves. Algunos incluso se quejaron porque los cortes se prolongan desde anoche. En ese marco, aseguraron estar atravesando por inconvenientes y reclamaron por el retorno del suministro.

Uno de los reclamos se efectuó desde 474 y 139, Gorina, en donde acumulaban más de 12 horas sin energía, según consignó una vecina damnificada, quien realizó el reclamo correspondiente a Edelap. La misma situación reportaron en 506 y 134.

También manifestaron padecer un corte de energía eléctrica desde 49 y 158, Los Hornos. Una mujer detalló que "estamos sin luz desde las 20 horas". A su vez, expresó malestar porque "mi hija hoy tiene que jurar a la Bandera y no puede porque es todo por Zoom, es decir, no podemos conectarnos, y Edelap no da respuestas".

Los mismos inconvenientes reportaron usuarios de esa localidad pero en una zona que abarca de 58 a 61 y de 162 a 167.

Al respecto, Edelap comunicó que "están las cuadrillas trabajando sobre una instalación subterránea que salió de servicio a las 2 de la mañana, para restituir el suministro en el menor tiempo posible".

El faltante de energía también afectaba a usuarios de 42 entre 12 y 13 y adyacencias. "Hace varias horas que estamos sin luz. El martes también hubo cortes por la noche y a la madrugada. Edelap no atiende los teléfonos", sostuvieron.

Dos meses con baja tensión en Villa Castells

Idelfredo Bozzolo, vecino de 11 entre 498 y 499 de Villa Castells, aseguró que desde mayo sufre baja tensión eléctrica en su casa y reclamó por la normalización del suministro.

"Estamos todo el día con una tensión 180, lo que equivale a no tener luz porque no podemos prender los aires acondicionados para calefaccionarnos, la heladera, el microondas y mucho menos le lavarropas", relató el usuario.

Y agregó que "a veces nos levantamos a las 4 de la mañana y si hay 190 por ahí podemos prender el lavarropas para aunque sea tener ropa limpia".

"El problema está en toda la cuadra. Ha venido una vez personal de Edelap, detectaron falta de energía en la fase y no volvieron más. Realizamos reclamos, te atienden amablemente en el teléfono pero no vinieron nunca a solucionar el problema", dijo Bozzolo.

La respuesta de Edelap

La empresa Edelap informó que "en el contexto de las bajas temperaturas presentes en la región, se registraron interrupciones puntuales en el servicio, algunas de ellas relacionadas con la incidencia de las conexiones clandestinas. Las redes eléctricas están dimensionadas para brindar suministro al consumo registrado, por lo que las conexiones precarias y no registradas pueden provocar oscilaciones de tensión y daños en los circuitos eléctricos".

La distribuidora de energía en la Región, comunicó que "ante las interrupciones puntuales y de pocas cuadras registradas, desde el Centro Operativo, la empresa desplegó el personal para trabajar en simultáneo en los puntos afectados, brindando suministro por vías alternativas y de respaldo que posee la red y realizando reparaciones.

Según especificó, "en el sector de Melchor Romero, se están realizando tareas en el tendido subterráneo que serán finalizadas en el transcurso del día".

Y agregó que "ante interrupciones puntuales en el servicio eléctrico, los usuarios pueden realizar un reclamo técnico a través de WhatsApp escribiendo al 221 616 0116".