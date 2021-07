Varados en Miami: Yanina Latorre tomó el guante y arremetió con todo contra Ursula Vargues

Yanina Latorre arremetió con todo contra Ursula Vargues por los dichos de la modelo sobre los varados en Miami. Como se sabe, Latorre y su familia aguardan en la ciudad estadounidense para retornar a Argentina luego de que el gobierno estableciera un tope de ingreso al país de 600 pasajeros. La medida del presidente fue duramente criticada por la blonda días atrás.

Ayer, Vargues deslizó algunas líneas picantes sobre el tema en Twitter y muchos interpretaron que sus declaraciones estuvieron dirigidos a Latorre.

“¿Te fuiste? ¿Pensaste que eras superior? A Argentina no entrás”, fue el primer mensaje de Úrsula, quien luego añadió: “Andante a donde mierda quieras estar.

Pero a Argentina no entrás. Nos estamos sacando una horda de imbéciles en un Twitt. Deseo que no vuelvas al país. Quedate lavando platos en Miami. Y no se te ocurra volver”.

Luego, tiró: "Exigen volver a un país que odian, porque en Miami son pobres. Al fin una imbécil que se creía mil no puede volver. El cornude es muy de ir a Miami. Y tu marido es un boludo. Pobre mina. Se hace la canchera y no tiene apellido sin su marido. Nadie necesita a la cornuda. A la gente de mierda ni cabida. Miami les ama. Quédense allá".

Tras los revuelos que armaron las declaraciones de Vargues, Latorre tomó el guante y salió al cruce con todo: "El favor se lo haría ella si deja el chupi. Le pega mal. Me gusta que cuando está en pedo me dedique su noche. Es digna de lástima la fracasada esta".

Y enseguida disparó: "Vivimos en un país donde está mal tomarte vacaciones. Pero se justifica la corrupción de los que nos gobiernan. Les lavaron el cerebro".

Por último, Latorre compartió el comentario de un usuario de Twitter contra Vargues: "Mi ciela, la militante kirchnerista Úrsula Vargues critica a todos los que se van a Miami. ¿Dónde se fue en 2020 de vacaciones en plena pandemia? A Miami. No falla, los zurdos aman el capitalismo. Enjoy, resentida".