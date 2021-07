Tras el lanzamiento de Vidal como candidata, Martín Tetaz analiza si la acompañará

A menos de un mes de la oficialización de los precandidatos, en los distintos espacios políticos continúan con el armado de las listas que competirán en las PASO del 12 de septiembre.

En ese marco, en las últimas horas comenzó a sonar el nombre de un economista y periodista platense que podría acompañar a la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, quien hace unas horas lanzó su candidatura a Diputada por la Ciudad de Buenos Aires.

Se trata del columnista del diario EL DIA, Martín Tetaz. Si bien reconoció que su nombre está en danza para formar parte del armado político que competirá en las PASO sostuvo que aún no cuenta con la aprobación de su familia para ingresar a la política.

"Todavía no tengo el OK de mi familia. Es una decisión personal difícil que tengo que tomar con ellos. Cambia completamente mi vida, entonces no puedo adelantarme a tomar una decisión o comunicar antes de tomarla en conjunto con la gente que más quiero", resaltó Tetaz en una entrevista que ofreció a LN+.

Sobre cómo se enteró de que su nombre estaba sonando como candidato reveló que fue su esposa quien lo contactó para preguntarle si ya había aceptado. "Me sorprendió la difusión de la versión porque, para empezar, me entero porque estaba comiendo un locro con unos amigos y me llama sorprendida mi mujer diciéndome '¿Cómo? ¿Entonces vos ya aceptaste?'" comentó.

En este sentido, el economista detalló que "es algo que tengo que terminar de definir durante el fin de semana con mi círculo íntimo. Hay un montón de fuerzas que me empujan a embarcarme, a entusiasmarme".

"En la semana me llamó [el senador nacional] Martín Lousteau, me contó el entusiasmo que había generado el lanzamiento de [Facundo] Manes en la provincia de Buenos Aires. El entusiasmo que había por la posibilidad de replicar en la Ciudad de Buenos Aires con alguna figura", relató Tetaz.

En esa línea, detalló que el senador radical lo "invitó a participar" de las elecciones legislativas en representación de radicalismo, y continuó: "No me dijo en ese momento cuál iba a ser el lugar".

"Me dijo que había mucho interés en que participara representando al radicalismo de la Ciudad", puntualizó el columnista económico, y subrayó: "Le dije que era una decisión muy difícil para mí, que por supuesto me entusiasmaba, y que necesitaba consultarlo con mi familia, con mi circulo de trabajo".

De cuna radical, Tetaz concentró hasta ahora sus esfuerzos en el plano académico desarrollando su carrera de economista como así también en el ámbito periodístico aunque siempre demostró tener una vocación política. En ese marco, realizó una serie de breves incursiones en la política platense por lo que también se estima que podría establecer contacto con algunos referentes locales del espacio para pedir opiniones y consejos.