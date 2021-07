Una jornada especial de vacunación con gran afluencia, colas y bronca en La Plata

La primera de las dos jornadas especiales de vacunación contra el coronavirus tuvo ayer en la Región un arranque con gran afluencia y sensaciones encontradas. Ocurre que se mezclaron el fastidio de quienes debieron realizar largas colas en los vacunatorios, la indignación de los que tras hacer la fila se quedaron sin dosis, y el alivio de aquellos que, finalmente, recibieron el primer componente tras tantos meses de espera.

Ese fue el balance regional de una jornada de vacunación que se desarrolló en toda la Provincia -continuará hoy- con recorridos casa por casa y más de 100 postas itinerantes que se ubicaron en estaciones de trenes, clubes de barrio e instituciones, bajo el lema “La vacuna es libertad”.

Si bien por el momento no trascendieron las cifras de la cantidad de personas inmunizadas en la jornada de ayer, el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, había planteado por la mañana que si bien “es difícil calcular cuántas personas se acercarán a la vacunación voluntaria en la jornada”, hay unos 180.000 turnos asignados para hoy (viernes) en los 400 centros de vacunación, por lo que señaló que se estima que se podrá superar las 200 mil aplicaciones.

DESBORDE EN SEDES PLATENSES

En nuestra ciudad, como se dijo, la jornada, que coincidió con el arranque de la vacunación libre para mayores de 40 años, tuvo gran afluencia pero también momentos de desborde. Así se vivió sobre todo en el vacunatorio de 4 entre 51 y 53, donde en poco tiempo se hizo una larga cola, a tal punto que la demora promedio era de unas dos horas.

Según los testimonios de varias personas que se comunicaron con EL DIA, al lugar asistieron adultos mayores, con el turno correspondiente, para que les aplicaran la segunda dosis de la vacuna Spuntik V, la mayoría con el plazo de tres meses ya vencido.

Como era de esperar, se formó una larga fila que se extendió por más de 200 metros, con el agravante de que había integrantes de los grupos de riesgo que no están en condiciones de hacer esa cola y debían esperar solos en el auto mientras el familiar que los había llevado aguardaba el turno. La cuestión es que no se distinguía entre quienes tenían turno y quienes no, ya que estaban también los que fueron por la “vacunación libre”.

“Vinimos el lunes 5 y nos dijeron que no había más de la segunda dosis de la Sputnik V y lo reprogramaron para hoy (viernes). Vine con mi papá que tiene 90 años”, se quejaba Graciela por la “vergonzosa desorganización que es esto”.

Otro caso fue el de Osvaldo Paredes, quien debió llevar a su mamá de “94 años y me dijeron que yo iba a tener que hacer la cola y dejarla a ella sola en el auto, en doble fila, y cuando llegara al mostrador recién entonces iban a ir a vacunarla al auto. Hay mucha gente en la misma situación. Es una vergüenza absoluta”.

La cola comenzaba sobre calle 4, llegaba hasta 53, seguía hasta 3 y continuaba hasta la esquina de 3 y 51. “Tengo 79 años y problemas de rodilla, esto que están haciendo no tiene nombre”, se quejó Luis Delfino, otro de los vecinos que asistió ayer con el turno correspondiente para recibir la segunda dosis de la vacuna rusa y se encontró con esa deficiente organización.

Y hacia el mediodía llegó lo que los presentes se veían venir: ya no había más vacunas; la orden era que se fueran y regresaran el martes que posiblemente ese día los vacunarían. “Muchos como yo, que tenía turno a las 15hs., vinimos más temprano porque temíamos que pudiera pasar esto. Y pasó”, se quejó otro vecino, molesto por el tiempo perdido y porque, según comentó, la organización “fue muy mala, con cualquier cantidad de gente en un mismo lugar cuando se supone que eso no debe pasar”.

El panorama era similar en el vacunatorio sobre avenida 66, en Los Hornos, mientras que en de 71 y 115 “había un solo vacunador y dos personas llenando papeles cuando deberían estar vacunando, dándole la segunda dosis a los abuelitos que esperaban desde hacía más de dos horas”, describieron.

Ya por la tarde, con el correr de las horas, en algunos vacunatorios la situación se fue normalizando y las filas mermaron.

El operativo continuará hoy. En las 114 postas itinerantes -que se sumaron a los 400 puntos de inmunización ya existentes- se aplican primeras dosis sin turno previo, para trabajadores de la educación, la salud y la seguridad; mayores de 40 años sin factores de riesgo, y mayores de 18 años con comorbilidades y embarazadas. En la Región son siete las postas itinerantes (ver aparte).

Además, promotores de salud visitaron viviendas de distintos barrios para convocar a los vecinos a vacunarse. La idea es inmunizar a los mayores de 40 años que menos posibilidades o acceso han tenido de acceder a la app y al sistema de inscripción. Según estiman las autoridades bonaerenses, en esos barrios reside la mitad de las personas que aún no se anotaron. Según se precisó, hay 7.250.000 personas inmunizadas y 10.000.000 más ya anotadas.