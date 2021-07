Conmocionada: tras ser acusada de “sexualizar” a Correa, Nati Jota fue acosada virtualmente

Nati Jota tuvo una semana complicadita, y todo comenzó con una foto del ex jugador de Estudiantes, Joaquín “Tucu” Correa, en paños menores. La influencer publicó una serie de imágenes del “Tucu”, de quien siempre se mostró enamorada, y fue acusada de sexualizar al jugador, viéndose envuelta en una larga polémica. Pero era solo el comienzo: alguno sintió que la publicación de las fotos de Correa era una especie de “invitación” de Nati y le mandó fotos explícitas a su cuenta de Instagram, muy fuertes, que provocaron mucho nerviosismo en la blonda.

Nati fue víctima de ciberacoso sexual: recibió fotos explícitas de un usuario que, además, lo hizo sobre una imagen que ella había subido hace un tiempo a su Instagram. La influencer mostró la imagen (censurada, claro), y contó que “obviamente solo quiero terminar con el tema de ayer porque recibí demasiada agresión, pero entre esos insultos me llegó esto y hace un rato que estoy llorando y temblando. Como si lo mereciera, no sé. No puedo explicar bien lo que siento y sólo quizás lo entiendan si lo ven, aunque sea así, como puedo subirlo. Porque no puedo subirlo. Porque no puedo subirlo, pero sí lo tengo que recibir”.

Y agregó: “Si alguna vez hice sentir a alguien un cuarto de lo que se siente esto que te llegue algo así, no encuentro palabras para pedirle disculpas”. Más tarde, en una historia de Instagram, afirmó que “piensen lo peor que puede llegar a ser y es eso. Miren que me llegan pij... a veces...”.

Nati dijo luego que “quizás, todavía realmente no entienden lo que siente una mujer al recibir algo así” y que “solo mostrándolo se puede acercar la sensación. Se armó la charla de sexismo, si es cosificación, si no. La verdad, no tengo ganas de seguir con el tema. Me parece ridículo”.