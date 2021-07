Informe Pincha: Del Prete se entusiasma con la posibilidad de "pelear arriba"

El delantero Gustavo Del Prete fue presentado hoy como flamante refuerzo de Estudiantes y aseguró que con el plantel que hay pueden "pelear arriba".

"Estoy muy contento de haber llegado a Estudiantes. Hablé con Zielinski, él sabe dónde juego y lo que soy capaz de dar", señaló el atacante argentino, quien llega proveniente del fútbol uruguayo.

Tras arribar al país y cumplir con el aislamiento de rigor por la pandemia de COVID, Del Prete ya está entrenando desde el lunes en el Country. Y precisamente contó cómo fueron los primeros instantes en el predio de City Bell: "El plantel me recibió muy bien, me encontré con grandes personas que me hicieron sentir muy cómodo desde el primer día".

"Tenemos un gran plantel para andar bien y pelear arriba. Vamos a entrar a la cancha y pelear por lo que queremos", aseguró.

Con relación a su llegada al Pincha y su forma de jugar, dijo que "tengo mucha expectativa con este cambio tan importante en mi carrera. Voy a dejar todo para adaptarme y poder jugar", al tiempo que dijo que "me gusta atacar, definir en el mano a mano, el juego asociado. El sueño fue siempre jugar en mi país, estoy muy agradecido a los dirigentes que me buscaron".