Guía infantil: para disfrutar durante las vacaciones

Teatro, música, payasos y más

CENTRO CULTURAL PASAJE DARDO ROCHA

50 entre 6 y 7

Juanita Cantame un cuento.- Del 17 de julio al 21 de julio a las 16 en la Sala A.

Hay un ratón en mi circo.- Del 17 de julio al 21 de julio a las 14.30 y 17 en la Sala B.

Para todos por igual.- Del 17 de julio al 21 de julio a las 16.30 en el Auditorio.

Romeo y Julieta, una historia de guapos y pebetas.- Del 22 de julio al 26 de julio a las 16 en la Sala A.

Envalija-dos.- Del 22 de julio al 26 de julio a las 14.30 y 17 en la Sala B.

Revivan los cuentos.- Del 22 de julio al 26 de julio a las 16.30 en el Auditorio.

Se busca héroe.- Del 27 de julio al 1 de agosto a las 16 en Sala A.

Una isla, un mundo.- Del 27 de julio al 1 de agosto a las 14.30 y 17 en la Sala B.

Payaso Manotas.- Del 27 de julio al 1 de agosto a las 16.30 en el Auditorio.

*Boletería abierta desde las 13:30.Entrada general: $200. Sala A: hasta 70 personas. Sala B: hasta 25 personas. Auditorio: hasta 80 personas.

CENTRO CULTURAL ISLAS MALVINAS

19 y 51

Una isla un mundo.- Sábado 17 de julio, lunes 19 de julio, domingo 25 de julio a las 15 y 17 en el Auditorio.

Payaso Manotas.- Miércoles 21 de julio y viernes 23 de julio a las 15 y 17 en el Auditorio.

Para todos igual.- Martes 27 de julio y jueves 29 de julio a las 15 y 17 en el Auditorio.

Revivan los cuentos.- Sábado 31 de julio y domingo 1 de agosto a las 15 y 17 en el Auditorio.

* Espectáculos infantiles coordinados por el área de teatro del Centro Cultural. Aforo: 50 personas.

Vacaciones de cuentos.- En el Auditorio, con funciones a las 15 y 17, espectáculos de narración oral para toda la familia, coordinados por Claudio Ledesma. Con las participaciones de Miguel Fo (España) el domingo 18 de julio; Grupo “Las orquídeas” coordinado por Raúl Cuevas el lunes 19 de julio; Hugo Petró y Grupo Entrelazhadas (Nora Rodríguez, Claudia Branca y Susana Valdéz) el jueves 22 de julio; Gazel Zayad (Colombia) el sábado 24 de julio; Grupo Las Violetas coordinado por Claudio Ledesma el lunes 26 de julio; Rosi Vicente, Patricia Troncoso, Miguel Comito y Marianela Estévez el miércoles 28 de julio; Marcos Córdoba Vega (Venezuela) y Claudio Ledesma el viernes 30 de julio.

*Grandes narradores contarán historias y relatos que abrigan para toda la familia. Coordina: Claudio Ledesma. Aforo: 50 personas.

REPÚBLICA DE LOS NIÑOS

Camino Belgrano y 505

Revivan los cuentos.- Del 17 al 21 de julio a las 16 en el Anfiteatro.

Rukuka circo.- Del 22 al 26 de julio a las 16 en el Anfiteatro.

Juanita Cantame un cuento.- Del 27 de julio al 1 de agosto a las 16 en el Anfiteatro.

*Entrada general: $200. Horarios de la Repu: de lunes a viernes 7:00 a 19:00 horas y los sábados y domingos de 7:00 a 18:00. Consultas: 484-1409

LA NONNA

3 esquina 47

Caperucita Roja.- Sábado 17 de julio a las 14.30. Sábado 24 de julio y domingo 1 de agosto a las 16.30.

Los Tres Chanchitos.- Sábado 17 de julio a las 16.30. Y del domingo 18 de julio hasta el domingo 1 de agosto, todos los días, a las 14.30.

Pinocho.- Domingo 18 de julio y martes 27 de julio a las 16.30.

Hansel y Gretel.- Lunes 19 de julio y viernes 30 de julio a las 16.30.

El Gato con Botas.- Martes 20 de julio y lunes 26 de julio a las 16.30.

Aladín.- Miércoles 21 de julio, domingo 25 de julio y miércoles 28 de julio a las 16.30.

Blancanieves.- Jueves 22 de julio y jueves 29 de julio a las 16.30.

Princesas.- Viernes 23 de julio y sábado 31 de julio a las 16.30.

*Todas las obras tienen libro y dirección de Leo Ringer. Localidades numeradas. Reservas por teléfono al 427-5555, WhatsApp 221 15-420-9959, Facebook o Instagram. Entrada: $500 (-10% comprando anticipado).

TEATRO ABIERTO

63 entre 3 Y 4

La plaza de los sueños perdidos.- Lunes 26 de julio, martes 27 de julio y miércoles 28 de julio a las 15 y 17.

*Obra de La Terraza Teatro, con dramaturgia y dirección de Diego Biancotto, y las actuaciones de Canela Corno y Estanislao Pedernera. Entradas por Alternativa Teatral: $500 Consultas: 2215798971

EL ALTILLO CASATEATRO

1 casi 67

Una plaza y mil historias.- Sábado 24 y domingo 25 de julio, y sábado 31 de julio y domingo 1 de agosto a las 16.

*Espectáculo dirigido por César Palumbo que lleva más de 20 años en escena. Aforo: 15 personas. Entrada: $300. Reservas por WhatsApp al 11 4533 3161, Facebook o Instagram: elaltillodel sur.

CENTRO CULTURAL LA ALBORADA

58 entre 10 y 11

La Sirenita.-Sábado 17 a las 16.30, y viernes 23 y 30 de julio a las 14.45.

BlancOnieves.- Sábado 17 de julio, viernes 23 de julio, lunes 26 de julio y viernes 30 de julio a las 18.15.

La Cenicienta.- Jueves 22 de julio a las 16:30. Lunes 26 de julio a las 14:45. Viernes 30 de julio a las 16.30.

Rapunzel.- Jueves 22 de julio, sábado 24 de julio, jueves 29 de julio y sábado 31 de julio a las 14.45.

Hércules.- Jueves 22 de julio, sábado 24 de julio y jueves 29 de julio a las 18:15. Sábado 31 de julio a las 16.30.

Real Fantasía .- Lunes 19 y 31 de julio a las 18.15. Viernes 23 de julio y lunes 26 de julio a las 16.30 horas.

Alicia en el país de las maravillas.- Lunes 19 de julio, sábado 24 de julio, jueves 29 de julio a las 16:30.

*Todas las obras están a cargo de Artex100pre, bajo la dirección de Nico Alonso. Entradas: $400. Reservas: WhatsApp: 221-507-5827 / Facebook: Grupo Teatral Artex100pre / Instagram: Artex100pre

BUENA VISTA

51 entre 18 y 19

Circo Mágico.- Del jueves 22 de julio hasta el domingo 1 de agosto, de jueves a domingo a las 16.

*Espectáculo infantil creado por Jonatan Sapag con héroes, payasos y princesas. Por capacidad limitada, se sugiere reservar al 221 4949130.

CENTRO CULTURAL JULIO LÓPEZ

137 esquina 64

El soplador de estrellas.- Del 17 al 19 de julio a las 16.

Una isla, un mundo.- Martes 20 y miércoles 21 de julio a las 16.

Se busca un héroe.- Jueves 22 y viernes 23 de julio a las 16.

Juanita, cantame un cuento.- Sábado 24 y domingo 25 de julio a las 16.

Payaso Manotas.- Lunes 26 de julio a las 16.

Revivan los cuentos.- Martes 27 de julio a las 16.

Romeo y Julieta.- Miércoles 28 y jueves 29 de julio a las 16.

Rukuka Circo.- Del viernes 30 de julio al domingo 1 de agosto a las 16.

*Espectáculos en la Sala Julio López. Aforo: hasta 50 personas. Valor $200.

Cine

CINEMA LA PLATA

50 entre 9 y 10 / 46 entre 10 y 11 /

8 entre 51 y 53 / 49 entre 7 y 8 /

7 entre 50 y 51

Para todos los gustos y todas las edades.- Los complejos de Cinema La Plata están listos para estas vacaciones de invierno con esperados estrenos para toda la familia. Desde “Black Widow” hasta “Los Croods 2”, pasando por “Cruella” y “En guerra con el abuelo”. Y desde “Space Jam: nueva era” hasta las aventuras de “Tom & Jerry” pasando por “Raya y el último dragón”. Para los amantes del terror, l “El conjuro: el diablo me obligó a hacerlo” y “La purga por siempre”. Y los rugidos llegan de la mano de “Godzilla vs. Kong”. Para toda la familia, porque no hay nada mejor que la familia como dice nuestro Dom Toreto, la nueva “Rápidos y furiosos” propone una nueva aventura especial y ¡espacial! La próxima semana se suman nuevas propuestas para adolescentes como “Un lugar en silencio” y otra aventura de “Jefe en pañales” para los más chicos.

*Consultá la cartelera completa, horarios y tarifas en www.cinemalaplata.com.ar. Hay funciones en castellano, subtituladas, en HD, 3D y 4D. Descuentos de lunes a miércoles. Descuentos y promociones con los cupones que se imprimen con EL DIA.

SALA SELECT

50 entre 6 y 7

Mulán.- Sábado 17 de julio a las 16.

¡Ups! ¿Dónde está Noé?.- Domingo 18 de julio a las 16.

Los mundos de Coraline.- Lunes 19 de julio a las 16.

Haru en el reino de los gatos.- Martes 20 de julio a las 16.

Brave.- Miércoles 21 de julio a las 16.

La Sirenita.- Jueves 22 de julio a las 16.

Porco Rosso.- Viernes 23 de julio a las 16.

Batman: La máscara del fantasma.- Sábado 24 de julio a las 16.

Capitán Diente de Sable y el diamante mágico.- Domingo 25 de julio a las 16.

Fantástico Sr. Fox.- Lunes 26 de julio a las 16.

Wall-E.- Martes 27 de julio a las 16.

Arrietty y el mundo de los diminutos.- Miércoles 28 de julio a las 16.

Patrulla Fantasma.- Jueves 29 de julio a las 16.

Up.- Viernes 30 de julio a las 16.

Monsters, Inc.- Sábado 31 de julio a las 16.

Cigüeñas.- Domingo 1 de agosto a las 16.

*Cada función tiene un aforo de hasta 54 personas. Valor: $100

SALA ECOSELECT

19 y 51

Frozen.- Domingo 18 de julio a las 15.30.

Asterix: La residencia de los Dioses.- Lunes 19 de julio a las 15.30.

Hotel Transilvania.- Martes 20 de julio a las 15.30.

Isla de perros.- Miércoles 21 de julio a las 15.30.

Kiki: entregas a domicilio.- Jueves 22 de julio a las 15.30.

Intensamente.- Viernes 23 de julio a las 15.30.

Lluvia de hamburguesas.- Domingo 25 de julio a las 15.30.

El gato con botas.- Lunes 26 de julio a las 15.30.

Monster Family.- Martes 27 de julio a las 15.30.

El principito.- Miércoles 28 de julio a las 15.30.

Madagascar.- Jueves 29 de julio a las 15.30.

Buscando a Dory.- Viernes 30 de julio a las 15.30.

La vida secreta de tus mascotas.- Domingo 1 de agosto a las 15.30.

*Cada función tiene un aforo de hasta 20 personas. Valor: $100

Museos y paseos

CASA CURUTCHET

Boulevard Le Corbusier (ex 53) entre 1 y 2.

En el mes de julio permanecerá abierta los sábados y domingos de 13 a 17. Para dar un paseo por esta obra del genial arquitecto Le Corbusier, se debe reservar previamente a través de la página de Facebook: casacurutchetoficial o Instagram: casacurutchet.oficial

ASCENSOR Y MUSEO DE LA CATEDRAL

Funcionará de martes a domingo (y feriados) de 10 a 18. Estrictos protocolos: 2 visitantes como máximo. Precio: $150 – menores de 10 años gratis

MUSEO DEL LADRILLO

514 e/ Camino General Belgrano y Camino Centenario

“Un recuerdo impreciso, de un hecho o una imagen, me viene a la memoria”. La muestra del artista Santiago Colombo Migliorero (Ganador de la “Residencia Para Artistas”) se puede visitar los martes y jueves entre las 14 y las 18 horas (con inscripción previa vía mail: museodelladrillo@gmail.com). Teléfono: 0221 484-2384 / 491-5555. Más información en www.museodelladrillo.com.ar

MUSEO Y ARCHIVO DARDO ROCHA

50 entre 13 y 14

Visitas orientadas para niños de 14 a 17 horas ( se entregarán postales para colorear al final del recorrido). Para coordinar visitas, comunicarse de lunes a viernes de 09 a 13 al Tel: (0221) 427-5591. Gratis.

MUSEO ALMAFUERTE

66 entre 5 y 6

Visitas orientadas para niños de 14 a 17 horas (se entregarán postales para colorear al final del recorrido). Para coordinar visitas: lunes a viernes de 10 a 13 al teléfono: (0221) 427-5631. Gratis.

MUSEO MUNICIPAL DE ARTE

50 entre 6 y 7

Propuesta pedagógica a partir de “Génesis” de Lido Iacopetti para realizar en la sala del museo. Días y horarios: Lunes a viernes de 09.30 a 12.30 y de 14 a 17 horas / Sábados 14.30 a 17 horas. Visitas: mumartmuseo@gmail.com. Gratis.

MUSEO MUNICIPAL DE ARTE CONTEMPORÁNEO

50 entre 6 y 7

Visitas guiadas para niños recorriendo la muestra “El Color es una Línea en el Tiempo” de la artista Verónica Di Toro. Se trata de una selección de sus obras en las que exhibe distintas series donde el color y la forma componen el núcleo central de sus investigaciones. Días y horarios: martes a domingos de 14 a 20. Para coordinar visitas: (0221) 427-1843. www.macla.com.ar. Gratis.

BIBLIOTECA LÓPEZ MERINO

49 entre 12 y diagonal 74

Experiencia “Laboratorio de emociones” y visita guiada por el complejo bibliotecario. Martes y jueves 15:00 y 16:00 horas. Con turno previo solicitado al mail: complejobibliotecariomunicipal@gmail.com. Edad sugerida: de 4 a 12 años. Gratis.

Al aire libre

“BICITANDO” LA CIUDAD

Circuito Plaza San Martín – Paseo del Bosque.- Martes 20 de julio y martes 27 de julio a las 14:30. Salida: Estación “Movete en Bici” de Plaza San Martín (7 y 50).

Circuito de La Memoria.- Jueves 22 de julio y jueves 29 de julio a las 14:30. Salida: Estación “Movete en Bici” de Plaza San Martín (7 y 50).

Circuito Meridiano V.- Sábado 17 y 24 de julio y jueves 29 de julio a las 14:30. Salida: Playón de 17 y 71.

Circuito Paseo del Bosque - Plaza Islas Malvinas.- Domingos 18 y 25 de julio, y domingo 1 de agosto a las 14.30. Salida: Estación “Movete en Bici” Paseo del Bosque (Av. Pereyra Iraola en la entrada al Museo).

*Info e inscripción: https://turismo.laplata.gob.ar/bicitando-la-ciudad/

CAMINATAS GUIADAS

Circuito Eje Fundacional.- Miércoles 21 de julio y miércoles 28 de julio a las 14:30. Viernes 23 y 30 de julio a las 14.30. Salida: Piedra Fundacional (Centro de la Plaza Moreno – 13 entre 51 y 53).

Circuito República de los Niños.- Sábados 17 y 24 de julio y jueves 29 de julio a las 14:30. Salida: Stand EMATUR - Plaza Central.

*Info e inscripción: https://turismo.laplata.gob.ar/walking-tour/

REPÚBLICA DE LOS NIÑOS

Durante las vacaciones de invierno, el predio estará abierto de lunes a viernes de 7 a 19 y los sábados y domingos de 7 a 18. Teléfono de consultas: (0221) 484-1409

PARQUE ECOLÓGICO

El predio ubicado en Camino Centenario entre 426 y 460 (Villa Elisa) abrirá todos los días de 8:00 a 18:00 horas. Habrá visitas guiadas, actividades recreativas, cursos y talleres para niños (y no tanto), barrileteadas, caminatas y más propuestas. Actividades con inscripción previa en parqueecologico@laplata.gob.ar. Estricto protocolo de burbujas de hasta 10 personas y todas las actividades se realizan obligatoriamente con barbijo y respetando el distanciamiento social.

MOVETE EN BICI

Durante el receso escolar funcionará en la Ciudad el sistema gratuito de préstamo de bicicletas manual. ¿Cómo funciona? Los interesados pueden retirar las bicis en las Estaciones de Plaza San Martín (7 y 50), Plaza Islas Malvinas (19 y 51) y Parque San Martín (25 y 50) de lunes a viernes de 8 a 18 horas. Los sábados y domingos sólo se retirarán y entregarán en la estación del Paseo del Bosque (Av. Pereyra Iraola en la entrada al Museo) de 14 a 18.