Tras las vacaciones habrá más horas de presencialidad escolar

La mayoría de los colegios que tienen la posibilidad de ampliar las horas de presencialidad no pudieron llevarlo a cabo aún y aprovecharon esta semana para organizar las comunidades educativas con el objetivo de aplicar esa extensión de tiempo en las aulas luego de las vacaciones de invierno que finalizan el 30 de julio.

“Gran parte de los colegios de los distritos en los que se puede ampliar la presencialidad decidió organizarse bien para aplicar el modelo de mayor presencialidad después de las vacaciones de invierno. Esto fue anunciado horas antes del feriado nacional y los inspectores pudieron comunicarlo oficialmente a las escuelas entre el lunes y el miércoles de esta semana, lo que dejó escaso margen para avisarle a los padres, que también tienen que organizar sus rutinas”, dijo Martín Zurita, secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la provincia de Buenos Aires (Aiepba).

El mismo directivo de Aiepba, una de las principales asociaciones que pidió eliminar el techo de 4 horas de presencialidad para aquellas escuelas que tienen doble jornada, junto a Padres Organizados de la provincia de Buenos Aires, dijo a este diario que “habrá tres grupos de colegios ante el nuevo esquema: “aquellos que tienen mucho espacio y pocos alumnos podrán retornar al esquema completo de presencialidad que tenían antes de la pandemia. Otros que están a mitad de camino en cuanto a disponibilidad de espacios y matrícula de mediana densidad, por lo tanto podrán aplicar el nuevo esquema de manera parcial. Y el tercer grupo lo integran quienes no podrán llevarlo a cabo porque no tienen mucha superficie, y tienen una matrícula entre intermedia y alta. La complejidad se da en que hay que respetar la distancia de metro y medio entre alumnos y de dos metros con el docente, y no todos disponen de aulas tan grandes para sostener ese esquema sin impactar en la cantidad de horas de presencialidad de los alumnos”.

Destacan que las escuelas primarias son las que más dificultades pueden tener para aplicar el nuevo esquema de presencialidad, mientras que los jardines maternales y secundarias tienen otra organización que permite llevarlo a cabo con menos inconvenientes.

Por su parte, Perpetuo Lentijo, secretario general de la Asociación de Entidades Educativas Privadas Argentinas (ADEEPRA) dijo que “los protocolos para el funcionamiento de los bufetes ya estaban desde antes de la última etapa de presencialidad, y están funcionando en la mayoría de las escuelas”. En relación a los nuevos horarios de presencialidad, “la mayoría empezó a prepararse para una regularización de los horarios, situación que se realiza con orden en general y sin mayores dificultades. Respetando las normas de cuidado, manteniendo extensión horaria, preservando las burbujas”.

Fuentes de la dirección de Educación de la provincia de Buenos Aires, dijeron que el plan jurisdiccional siempre estableció la progresividad de la presencialidad cuidada y la planificación para que las escuelas puedan desarrollar las actividades educativas con los cuidados necesarios en este tiempo. Las instituciones educativas de estas modalidades fueron habilitadas esta semana sobre todo para que puedan ir preparándose para retomar las actividades presenciales luego del receso escolar. Lo mismo en el caso de las instituciones que cuentan con condiciones para extender la jornada escolar, siempre en estricto cumplimiento del plan jurisdiccional”.

Además plantearon que “el plan jurisdiccional se elaboró a partir de las evidencias y los aprendizajes sobre el comportamiento del virus que se fueron obteniendo en nuestro país y a nivel internacional. Hoy podemos constatar que hay medidas como el uso del tapabocas, la ventilación adecuada y la distancia entre personas que son importantes para minimizar la propagación del covid en las escuelas. Estas pautas siguen siendo de cumplimiento estricto”.