Se separaron, su ex retiró el auto que pagaban y ella lo denunció por estafa

Cuando terminó el amor, empezó lo peor. Una mujer de 24 años radicó una denuncia en el fuero penal de La Plata en donde acusa a su ex pareja de haberla estafada en la compra de un automóvil que habían iniciado cuando todavía compartían el vínculo. Y un proyecto.

En la denuncia a la que accedió este diario, la mujer acusa al hombre de haber retirado el coche cero kilómetro de una concesionaria de la Ciudad y “desaparecer”.

En diálogo con este diario , la denunciante relató su versión de cómo se sucedieron los hechos. “Estábamos en pareja desde hacía unos años y teníamos, como cualquiera, proyectos de hacernos una casa y de cambiar el auto durante este año, con lo cual iniciamos el trámite en un concesionaria de La Plata”.

La relación comenzó a crujir y con eso se irían alterando los proyectos de futuro. “Luego, en diciembre del año pasado nos distanciamos un poco pero teníamos contacto siempre, íbamos y veníamos”.

La joven agregó que “como parte de operación para comprar el Fiat Cronos, entregamos una camioneta Peugeot Partner que era mía y 300.000 pesos que también salieron de mis ahorros. El arreglo entre nosotros era que yo ponía el 100% del capital para lo del auto”, detalló la joven.

La relación entre ambos, según contó, continuó en contacto, el trámite del auto avanzó y hasta que semanas atrás hubo un quiebre total.

“La relación iba normal hasta los primeros días de junio, cuando un día viernes por la noche el desaparece por completo”, recordó.

Por esos días, la denunciante todavía no tenía claro el panorama. Pensaba en algo pasajero. “Entonces, yo pensé en que se le habría roto el celular. Espere dos o tres días y nada”, dijo.

La situación ya era distinta porque el entorno de su ex empezó a mostrar una actitud que la sorprendió. “Me preocupé. Llamé a su familia. Algunos de ellos me bloquearon y dejaron de atenderme”, contó ayer.

Sospecha

“Ahí empecé a sospechar de algo y decidí comunicarme a la concesionaria para ver en qué situación estaba el trámite del Fiat”, indicó. Entonces, cayó el velo: “El promotor con quien habitualmente teníamos contacto me dio una noticia que me dejó atónita. Me dice que E.V. (el acusado) había retirado el auto días atrás”, detalló.

Si bien desde lo legal no habría ningún impedimento para que la concesionaria le entregue la llave al hombre, tras completar los trámites y abonar los costos habituales de un retiro, ya que también sería titular del nuevo cero kilómetro, la mujer denunció que “me estafó porque la Peugeot Partner y las 300 ‘lucas’ salieron de mi bolsillo”.

En la denuncia, que presentó la abogada de la joven, se acusa al muchacho por el delito de violencia de género y delito de estafa y defraudación.

En la denuncia se plantea la necesidad de darle al caso un encuadre también relacionado con la violencia de género.

“En el caso surge a todas luces el circuito vincular característico de la violencia machista; ello se vislumbra en el modo en el que la mujer resulta ser víctima de la violencia económica perpetrada por su ex pareja”, se argumenta.