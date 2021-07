El desgarrador llanto de Abel Pintos: “No la vi nunca más y la recuerdo cada día de mi vida”

Abel Pintos estuvo como invitado anoche a "PH: Podemos Hablar" (Telefé) y emocionó a todos cuando recordó a Corina, una amiga de la infancia que falleció y de la que nunca había hablado en público.

En medio del programa, el conductor Andy Kusnetzoff le pidió a los invitados que elijan un momento de su vida para volver el tiempo atrás y el cantante indicó que le gustaría ir al día de su comunión. "Fue la última vez que vi a una amiga que se llamaba Corina”, explicó, mientras las lágrimas empezaron a recorrer su rostro.

“Cuando se fue, que no se podía quedar mucho tiempo por un tema de salud, me mandó decir por otra amiga que me quería dar un beso en el cachete. Vino, me dio un beso, yo le di un beso y me dijo ‘te quiero’ y yo no sabía decir ‘te quiero’”, agregó muy compungido,

“No la vi nunca más y la recuerdo cada día de mi vida”, cerró, muy emocionado, por lo que recibió el choque de puño de Andy y la caricia de su Denise Dumas (otra de las invitadas) a modo de abrazo simbólico.