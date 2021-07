Tirar menos y reparar más, un desafío para frenar el avance de la basura electrónica

Solo en Argentina, se registra un promedio de entre 10 y 12 kilos de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) por habitante por año, lo que representa unas 500.000 toneladas anuales, de las cuales menos del 10% es reutilizada, según datos de la Asociación Civil Basura Cero, y en todo el mundo los desechos electrónicos llegan a 50 millones de toneladas por año (el equivalente 60.000 millones de dólares), y se espera que los residuos electrónicos se dupliquen en los próximos 30 años, planteando un escenario que la Organización Mundial de la Salud (OMS) califica como “catastrófico”, al advertir sobre “un “tsunami de desechos electrónicos que ya está generando graves riesgos para la salud de niños, adolescentes y embarazadas”.

Y es que los monitores, cargadores, gabinetes, celulares, computadoras o baterías, entre otros elementos electrónicos que se tiran, contienen sustancias químicas que contaminan el medio ambiente al mezclarse con el resto de la basura, desprendiendo metales tóxicos perjudiciales para la salud.

¿Tiene esto solución? Para algunos observadores del fenómeno, esa solución es sencilla, y apuntan a que los productos duren más tiempo, y que los mismos puedan ser reparados.

“Todo ese consumo -afirma por ejemplo Akshat Rathi, quien examina la carrera mundial para reducir las emisiones a través de la ciencia y la tecnología - ha dejado tras de sí un montón de residuos en vertederos. La basura electrónica subió un 21% en los últimos cinco años, por lo que recolectar y reciclar esos desechos podría evitar hasta 80 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono equivalente al año. La creciente conciencia del problema ha llevado a países ricos a pensar en el “derecho a reparar”, pero ninguna de las leyes es aún lo suficientemente fuerte como para traer de vuelta la cultura de reparación que existía tiempo atrás, pero por lo menos están empezando a abordar un problema que tiene el potencial de ahorrar dinero y reducir las emisiones”.

Otra mirada es la de Sandra Goldmark, directora de sostenibilidad del campus y acción climática en Barnard College, en Estados Unidos, quien sobre los orígenes de esta realidad plantea que “por un lado están los acaparadores, personas que tienen un sentido de apego tan fuerte que no pueden soltar sus aparatos, y por otro lado están los compradores compulsivos, que quieren simplemente comprar para satisfacer una necesidad insaciable. El punto está en el medio, donde nos aferremos a las cosas racionalmente, y que lo que se compre sean artículos de alta calidad que realmente se necesiten, ese es el camino a seguir para la sociedad y para el planeta”.

“La legislación del Reino Unido, por ejemplo -agrega- propone que los fabricantes de algunos productos electrónicos proporcionen piezas de repuesto a los consumidores y minoristas que permitirán, por ejemplo, que una lavadora dure al menos 10 años. Es que a lo largo de los años de funcionamiento de los talleres de reparación, descubrimos que alrededor del 15% de todas las cosas que no podíamos reparar se debían a que las piezas no estaban disponibles. Así que simplemente hacer que las piezas sean más fáciles de encontrar ayudaría. También hay pequeñas “startups” que buscan la “circularidad completa”, es decir que las materias primas utilizadas para hacer un producto se reutilicen de nuevo al final de su vida útil, en lugar de ir a un vertedero, aunque no hay grandes empresas que lo hagan, pero podría ser una solución. Lo ideal sería vender cosas nuevas de alta calidad que utilicen materias primas de fuentes sostenibles; también vender productos usados, y ofrecer reparaciones. No puede ser que todo se tire”.

LOS DAÑOS DE LA BASURA ELECTRÓNICA

Para la OMS, en tanto, es urgente “una acción efectiva y vinculante para proteger a millones de personas cuya salud se ve comprometida por el tratamiento informal de los residuos de aparatos eléctricos o electrónicos”, mientras que respecto a los daños que provoca señala que “el plomo, por ejemplo, está asociado, entre otras cosas, a un aumento de las tasas de trastorno por déficit de atención/hiperactividad o una reducción de las capacidades cognitivas, mientras que otros impactos relacionados con los desechos electrónicos también incluyen cambios en la función pulmonar, daño al ADN, función tiroidea reducida y un aumento en el riesgo de algunas enfermedades crónicas con la edad”.

Según Marie-Noel Brune Drisse, autora principal del primer informe de la OMS sobre el tema, el manejo inadecuado de los desechos electrónicos es un problema emergente que muchos países aún no reconocen como un problema de salud.

“Si no actuamos ahora -señala- su impacto tendrá un efecto devastador sobre la salud y pesará en gran medida sobre el sector sanitario en los próximos años”.

Según las estadísticas de la OMS, “en el último año fueron generados 53,6 millones de toneladas de desechos electrónicos, y solo el 17,4% llegó a instalaciones formales de gestión o reciclaje, mientras que el resto fue vertido ilegalmente, predominantemente en países de ingresos bajos o medios, donde es reciclado por trabajadores informales”.

También, el organismo insta a exportadores, importadores y gobiernos a “garantizar la eliminación adecuada de los desechos electrónicos”, y llama a “tomar medidas para la salud de los trabajadores y sus familias, monitorear la exposición a los desechos electrónicos, facilitar una mejor reutilización de los materiales y fomentar la producción de equipos electrónicos y eléctricos que sean más duraderos”.