La cadena Fox News recibió una multa de un millón de dólares "por acoso sexual"

La Comisión de Derechos Humanos de Nueva York multó a Fox News por 1 millón de dólares, la penalización más grande que ha impuesto en su historia, por violaciones a las leyes que protegen contra el acoso sexual y las represalias laborales.

Como parte del acuerdo, anunciado el martes, Fox también accedió a capacitaciones obligadas contra acoso para su personal en Nueva York y contribuidores y a permitir temporalmente a la gente que afirma haber sufrido maltratos de acuerdo con la ley de derechos humanos presentar denuncias y no ser sujetos de arbitraje obligatorio.

La sanción surge de una investigación que comenzó en 2017 tras varios reportes de lo que la comisión calificó como "abuso descontrolado'' en el popular medio noticioso y de opinión.

El primer indicador de los problemas en el canal surgió en 2016 cuando la expresentadora de noticias Gretchen Carlson acusó que el ahora fallecido director del canal Roger Ailes había tenido insinuaciones indeseadas y había afectado su carrera cuando lo rechazó. Ailes y el exastro de Fox Bill O'Reilly perdieron sus empleos por acusaciones de un comportamiento inapropiado.

Varias mujeres más han denunciado en demandas y con sus propias acusaciones de acoso, incluyendo la expresentadora de Fox Megyn Kelly.

La multa de 1 millón de dólares agrupa cuatro violaciones "deliberadas'' que implican una penalización máxima de 250.000 dólares. La comisión no identificó a las personas involucradas en esos casos, o si había más.

Las autoridades de derechos humanos dijeron que esperaban que la fuerte sanción disuada el mal comportamiento en cualquier lugar de trabajo.

"Si la gente se atreve a violar la ley y discrimina o acosa a la gente habrá penalizaciones duras que tendrán que pagar'', dijo Carmelyn Malalis, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad.

Fox ha dicho que los casos son producto de sus dirección anterior y el canal ha mejorado su ambiente de trabajo bajo el liderazgo de Suzanne Scott, actual directora general de Fox News Media.

La comisión dijo que no entrevistó a nadie que denunciara después de que Scott asumiera el puesto en 2018.

"Nos complace llegar a una resolución amigable sobre este asunto de legado'', dijo Fox en un comunicado. "Fox News Media ya cumple completamente la ley en toda su junta directiva, pero cooperó con la Comisión de Derechos Humanos de Nueva York para continuar promulgando amplias medidas preventivas contra todo tipo de discriminación y acoso''.

La comisión dijo que las mujeres que rechazaban las insinuaciones enfrentaban represalias como menor participación al aire y malas asignaciones de trabajo, además de que espiaban sus mensajes de texto.

Fox News "se aseguraba que aquellos que han denunciado no tuvieran futuro'' trabajando en el canal, señalan los resultados.

Además del requisito de capacitación, la comisión dijo que Fox debe mantener una línea de ayuda anónima para que los empleados reporten acoso o represalias. El cumplimiento de Fox será monitoreado por inspectores externos cuatro ocasiones por año en los próximos dos años.

Malalis dijo que espera que la previsión que requiere que Fox no insista en un arbitraje obligatorio para llegar a acuerdos legales, foros que suelen beneficiar a los patrones y dejan las acusaciones en secreto, sea un modelo para acuerdos similares en el futuro. Esa previsión será efectiva por cuatro años. La comisión dijo que todos los que hablaron sobre acoso y discriminación en Fox eran obstaculizados por requisitos contractuales de arbitraje.

"Esta es la esencia del `me too''', dijo. "Estamos dejando saber esto en público para que la gente, ya sea en Fox News o en alguna otra corporación pueda decir `esto me está pasando'''.

La gente que denuncie tendrá la opción de decidir dónde se darán a conocer sus acusaciones, dijo. El acuerdo no afecta los acuerdos de confidencialidad, en los que algunos empleados que dejan la empresa como resultado de los malos comportamientos de otros acuerdan no hablar sobre el asunto a cambio de dinero.

Malalis dijo que no podía hablar sobre el ambiente de trabajo actual en Fox. Al igual que muchas otras corporaciones, muchos de sus empleados han estado fuera de la oficina por la pandemia.

"No estoy en la posición de poder ver cómo son sus operaciones cotidianas'', dijo. "La intención de este acuerdo es dar forma a lo que está ocurriendo en Fox y definitivamente lo que pasará en Fox en el futuro''.

Desde 2017 la comisión ha presentado 521 denuncias por acoso por género en lugares de trabajo que suman 4,5 millones de dólares en indemnizaciones y sanciones.