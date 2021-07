Crecen los robos de cables de telefonía: quejas de usuarios y aplican cambios de tecnología

En la ciudad no aflojan los robos de cables telefónicos / EL DIA

Los robos de cables del servicio telefónico no tienen pausa en la Ciudad y afectan a miles de usuarios, que se quedan incomunicados y descargan toda su bronca contra la compañía prestadora. Desde la empresa indicaron que sufren “una reiteración sistemática” de estos episodios delictivos. Y agregan que si la zona afectada cuenta con fibra óptica “se reemplaza el cable de cobre por esta tecnología, sin costo adicional”.

Beatriz, vecina de barrio Jardín, dijo que “hace un mes robaron cables en la avenida 122 de 72 a 85 y eso dejó sin servicio a cientos de usuarios. Desde la empresa Movistar nunca nos dijeron nada, y cuando llamamos para averiguar qué es lo que ocurre con la reparación nos responden que no van a reemplazar los cables, que nos pasan a fibra óptica o tenemos que pedir la baja, y a pesar de no tener servicio en este mes, nos facturaron, no sabemos qué, pero nos mandaron la factura”.

Otros vecinos remarcaron que “al pasar a fibra óptica sería dificultoso mantener los sistemas de alarma, porque tienen que entrar en otros gastos y complejos mecanismos técnicos. De la empresa, cero empatía con los usuarios”.

Este problema de Barrio Jardín también lo padecen en City Bell, Villa Elvira, Arana, Melchor Romero, Ringuelet y otros tantos barrios desde donde se quejan por esta situación y por la imposibilidad de sostener el servicio mediante el cableado convencional.

“¿Para qué nos pasan a fibra óptica?, es como tener otro celular. Hace más de 30 años que tengo la línea fija, que nos costó un montón conseguirla en su momento, y ahora de la noche a la mañana y sin alternativas nos empujan a un sistema que es poco seguro”.

LO QUE DICE MOVISTAR

Desde la empresa indicaron ayer que “ante la reiteración sistemática de robos de cables en distintos barrios de La Plata, Movistar trabaja fuertemente para garantizar las comunicaciones de sus clientes, independientemente de la tecnología utilizada”.

“En algunos barrios donde la compañía cuenta con tendido de fibra óptica, los clientes pasan a beneficiarse con el uso de esta tecnología, que asegura una mejor experiencia en la prestación de los servicios, sin costo adicional”, agregaron.

También explicaron que “en otras zonas adonde aún no se concluyó con el despliegue de fibra, Movistar repone los cables de cobre que son robados, demandando distintos tiempos de reparación dependiendo de la complejidad del daño que se produce en el tendido al momento en que los delincuentes realizan el corte de la infraestructura”.

Remarcaron que esa “tarea se ve dificultada ante la recurrencia de estos actos delictivos, ya que ocurre muchas veces que cuando la compañía sustituye el tramo de tendido robado y reconecta a los clientes afectados, a los pocos días la red es nuevamente vandalizada, afectando en reiteradas ocasiones al mismo grupo de clientes”.

Desde la empresa remarcaron que “realiza las denuncias correspondientes ante las autoridades para evitar estos episodios que acaban por afectar la calidad de vida de la sociedad”.

¿Cómo es el cambio? Hay dos posibilidades: un técnico le instala al usuario un modem para conectarlo directamente al teléfono. En otros casos, le envía el nuevo equipo por correo al cliente, quien debe conectar la ficha que antes iba a la pared al módem.

En los primeros cuatro meses de 2021 en nuestra ciudad hubo más de 100 robos de cables, y más de 7.000 clientes se vieron afectados en los servicios de telefonía e Internet fija, informó Movistar.