En un mes, cuatro casos con oficiales que se defendieron con sus armas

Policías y civiles de un lado, delincuentes del otro y el plomo en medio de ambos bandos. Se trata de una situación que se repite de manera alarmante en este 2021 que transcurre cada vez con más violencia. Como ejemplo, vale recordar cuatro episodios con miembros de la Fuerza como “ejecutores” que tuvieron lugar en los últimos 30 días.

El primero fue el 26 de junio. Un oficial de la bonaerense mató a un ladrón que intentó robarle su moto en Bahamas y Brasilia, en Guernica. El cómplice escapó, descartando un arma de fuego en la zona. El 29 de junio, un suboficial de la Federal escuchó ruidos en el garaje de su casa de San Antonio de Padua y pensó que era su esposa. Pero no: eran ladrones que no sabían que habían entrado a robar en la propiedad de un policía. El agente se defendió a los tiros y mató a uno de los asaltantes. Luego declaró que uno de los intrusos le apuntó con un arma y él, tras dar la voz de alto, disparó con su pistola reglamentaria El 6 de julio, una integrante de la Policía Federal mató a tiros a uno de los delincuentes que intentaron asaltarla, delante de su hija y su madre, cuando estacionaba su auto particular en Coronel Montt al 2.500, en la localidad bonaerense de Rafael Castillo (partido de La Matanza). En ese lugar, la cabo de la división Gestión Administrativa de la Superintendencia Federal de Bomberos, fue abordada por al menos cuatro desconocidos, que se movilizaban en un automóvil Citroën C4. Ella se disponía a estacionar su Honda Fit.

Por último, el sábado 17 de julio por la noche, un oficial de la Policía Bonaerense que se encontraba franco de servicio y sin uniforme, disparó y mató a un delincuente que había intentado asaltar a una mujer en la localidad de Burzaco, partido de Almirante Brown.