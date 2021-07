Tras la polémica por los penes de madera: Alessandra Rampolla pidió que el gobierno compre vulvas

Alejandra Rampolla sumó un nuevo capítulo a la polémica por los 10 mil penes de madera adquirido por el Gobierno por un monto de 13 millones de pesos para brindar educación sexual en centros de atención médica públicos. La conocida sexóloga se preguntó, en un pedido a las autoridades, dónde están las vulvas al considerar que también son importantes para la educación sexual.

“Debemos prestarle atención a la importancia de la sexualidad femenina y el real entendimiento del placer de toda la anatomía relacionado con la expresión sexual. ¿Dónde están las Bambas?”, expresó Rampolla.

Según contó, ella usa como material didáctico una vulva de peluche, y reclamó que una adquisición masiva como la de los penes de madera también contribuiría a mejorar la cuestión de la educación sexual de las personas.

La puertorriqueña dijo que "puedo entender el tema del pene de madera para tener un recurso para enseñar cómo poner el preservativo. Pero si la educación sexual solo va a tener como eje las enfermedades siento que falta más".

"Hay que fomentar que la experiencia de las personas que van a iniciarse sexualmente sea placentera. Ahí siento que nos quedamos cortos con el tema de la educación. Sé que cuesta hablarles a los jóvenes sobre el placer, pero es súper importante", expresó.

Respecto de la adquisición del gobierno argentino comentó que "no voy a opinar sobre el gasto que se hizo porque no tengo idea. Pero me parece importante que el gobierno tenga material porque es fundamental para el crecimiento sano y adecuado de los jóvenes".