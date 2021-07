Vive en La Plata y la rompió en La Voz: se dio vuelta La Sole pero todos lo llenaron de elogios

Patricio Mai es oriundo de la localidad de Lincoln, pero hace algunos años que vive en La Plata. Anoche la rompió en el reality de Telefe "La Voz Argentina", pese a que La Sole fue la única que apretó el botón para que se diera vuelta su silla. Lo cierto es que el resto de los jurados admitieron que el joven de 30 años cantó de manera espectacular y hasta algunos se arrepintieron de no haber luchado por tenerlo en su equipo.

Patricio llegó en 2009 para estudiar en la Universidad Nacional de La Plata, donde se recibió de Licenciado en Música, y se mantuvo viviendo desde entonces en nuestra ciudad. "Extraño los carnavales , sobre todo este año que no se pudieron hacer. Vuelvo bastante a Lincoln a ver a mi familia y amigos", contó el cantante que sorprendió al jurado con la interpretación de "Sunday Morning", el famoso tema de Maroon 5.

Según contó el artista, "a los 6 años les dije a mis papás que quería tocar el piano. Quise entrar en el Conservatorio pero no podía hasta los 9", aunque en realidad empezó a cantar entre los 10 y los 11 años: "Una materia era coro. la profesora me dijo 'vos cantás bien', y me llevó aparte. Ahí empecé".

También contó que "a la persona que me imagino dándole gracias por esta oportunidad es a mi abuelo que fue el primero que me compró el piano para poder estudiar", mientras que reveló en la antesala que "si tuviera que elegir un jurado, por cuestión de experiencia, elegiría a Ricardo (Montaner)".

Claudio, su padre, le dijo a su hijo que "tiene que disfrutar este momento. Después de la cantidad de chicos que pasaron por el casting, realmente lo tiene que disfrutar y debe ser un aprendizaje para él".

Finalmente fue La Sole la que se dio vuelta tras una impecable actuación con la canción de Maroon 5. "Estoy feliz, me encanta tu timbre vocal. Casi que aprieto al principio pero me contuve. Después cuando te vi, tu manera de pararte en el escenario, se nota que cantás hace mucho tiempo. Se nota que hay mucha técnica vocal. Impecable", le dijo la de Arequito.

Ricardo Montaner, que era el favorito de Patricio, le lanzó grandes elogios: "Canta con la soltura de un profesional". Y a la hora de explicar por qué no se dio vuelta dijo "no lo sé", lo que disparó carcajadas. Y agregó: "Metemos la pata a veces pero lo bueno de todo esto es que estás en el programa", mientras que chicaneó a La Sole con que se lo puede "robar" en las próximas etapas.

Lali Espósito, por su parte, le hizo una devolución impresionante: "La rompiste. En lo personal, no me di vuelta porque hay que armar un equipo y uno tiene que elegir distintos colores de voz. Más allá que me gustó mucho la performance. Hubiese apretado 32 veces".

Por último, Mau y Ricky confesaron que les pasó "exactamente lo mismo" que a sus compañeros de jurado. "Mereces estar aquí. ¡Qué felicidad que estés en el equipo de La Sole!. Lo disfrutamos muchísimo desde que arrancaste", manifestaron.