Pedirán la detención del Pájaro Caniggia y su familia postea violentos mensajes

La escandalosa separación de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia sigue sumando capítulos, tanto en la Justicia como en las redes sociales. El ex jugador de la Selección está acusado en una causa por “violencia doméstica y tentativa de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo” y los abogados de su ex adelantaron que pedirán la detención del padre de Charlotte y Alexander.

Desde Milan, Italia, el abogado de Nannis, Carlos Broitman, dijo que “la causa de abuso en donde la pericia (a Mariana) determinó que sí es verosímil lo que dice la víctima. Nosotros teniendo más elementos que se han adjuntando a la causa más lo que vamos a ofrecer la semana que viene, vamos a ir pidiendo la detención en donde se encuentre Claudio Paul Caniggia”.

Cabe recordar que hace una semana ella lo denunció y difundió fotos de varias lesiones en las piernas que habría sufrido en 2018. En diálogo con el programa "Nosotros a la mañana", el letrado agregó: “La Fiscalía 42 está haciendo la investigación y sumando día a día elementos probatorios. Nos han pedido que aclaremos algunas circunstancias como la que ustedes ya tienen conocimiento: lugares y fechas donde se encontraban y cómo ella fue afectada no solo en forma verbal, psicológica, sino también a través de la fuerza”.

En ese marco, en las últimas horas la familia del ex futbolista lanzó fuertes y violentos mensajes en las redes sociales. "Yo te recomiendo que a mi madre le vayas pagando. La herencia que con el tucumano te estás gastando. Estás mal de verdad pero no nos está preocupando que se preocupe el traba horrible con el que te estás acostando", escribió con letras en mayúsculas en una placa negra su hijo Alex. Y luego la siguió: "Cada día más viejo y pelado… y de novio con el que mea de parado". Nannis no se quedó atrás y reposteó ambos comentarios avalando los dichos de su hijo.