Acuciados por la pandemia de delitos, en Tolosa piden que intervenga la Provincia

La plaga de robos que azota a toda la Zona Norte platense tiene a Tolosa como uno de los sectores más afectados. Ataques de motochorros en la calle, raterismo, escruches y asaltos armados en comercios y casas, se volvieron cada vez más frecuentes en el barrio. La situación llegó a tal extremo que en las últimas horas miembros de la Asamblea Vecinal prepararon una nota para elevar a las autoridades del Ministerio de Seguridad de la Provincia.

Junto con el petitorio, también se adjuntó un pedido de audiencia al titular de la cartera, Sergio Berni, y a la división local de la Policía Federal.

La idea de la carta, donde exponen la realidad que viven a diario frentistas y comerciantes tolosanos, venía “madurando” desde hacía unas semanas y los hechos recientes apuraron el trámite. Particularmente los ocurridos entre junio y lo que va del mes corriente, que incluyen salvajes atracos, tiroteos, persecuciones y robos en patota.

CULATAZO Y GATILLAZOS

El jueves 15 de julio, en la pizzería “Nativo” de 530 entre 11 y 12, conocieron de primera mano el escenario descrito. Es que, cerca de las 22.30, fueron arremetidos por dos delincuentes que actuaron de manera brutal, hiriendo en la cabeza a uno de los encargados.

Esa noche, el dueño y los empleados del local trabajaban a destajo y acababan de entregar un pedido cuando dos sujetos con armas en mano aprovecharon la salida de un cliente para ingresar al negocio. Mario, propietario de la casa de comidas, refirió en diálogo con este diario que “recién me di cuenta de que nos estaban robando cuando uno se apareció delante mío, como se ve en el video. Lo que no entiendo todavía es por qué me pegó si en ningún momento me resistí”.

En efecto, el ladrón que se encargó de reducir a parte de los trabajadores y llevarlos a un mismo lugar, le propinó un fuerte golpe con la culata de la pistola. Toda la secuencia quedó grabada por la cámara instalada en la cocina. “En el momento del robo éramos cuatro: un repartidor, el cajero y los dos cocineros”, detalló el damnificado.

Mario explicó que “desde hacía un tiempo veníamos cerrando la reja para evitar este tipo de situaciones, sólo dejábamos entrar a los clientes conocidos. Se ve que cuando la reja se abrió para que saliera un cliente aprovecharon y se metieron”.

Asimismo, indicó que los asaltantes “eran dos tipos de entre 25 y 30 años y no sé si estaban bajo la influencia de alguna sustancia. Lo único que recuerdo es que, cuando se estaban yendo, uno de ellos nos gatilló tres veces. Afortunadamente, no salió ningún tiro”.

Salvaje escena en pizzería de 530, 11 y 12 / captura

La pizzería fue inaugurada hace tres años, y la víctima calculó que, entre dinero y celulares, “se llevaron alrededor de 30 mil pesos”. Por otra parte, sostuvo que “lo que más molesta es que ahora vamos a tener que estar más puntillosos con el tema de la seguridad. Ya se decidió que no se abrirá la puerta a nadie. Lo lamentamos mucho por nuestros clientes pero creemos que es lo mejor para todos”.

En las dos primeras semanas de junio, tres episodios pusieron en alerta al barrio: un ataque en 521 y 120 de 20 ladrones que intentaron desvalijar una camioneta, le pegaron al conductor y agredieron a la Policía; un raid delictivo cometido por “El Buitre” y su hermano en comercios de Tolosa y Ringuelet; y una banda de motochorros (algunos de ellos menores) que se tiroteó con un policía en la puerta de un supermercado de 526 entre 12 y 13.

Y hace tres días, en 522 entre 5 y 6, dos malvivientes en moto encañonaron a un automovilista para sustraerle sus pertenencias.

Como si eso fuera poco, ayer fue aprehendido un menor de edad que, junto a varios cómplices, robó un automóvil en Barrio Hipódromo y escapó en dirección a El Mercadito. El sospechoso fue capturado por personal de la comisaría segunda y de la Policía Local en 527 entre 120 y 121, lugar donde chocó contra un árbol la camioneta Ford Ecosport que habían hurtado momentos antes. Los cómplices fugaron a pie.